鉅亨網編譯段智恆 2026-04-17 20:30

在伊朗戰事引發市場劇烈波動之際，部分信用債投資人選擇逆勢布局高收益企業債，如今隨著市場對停火前景轉趨樂觀，這筆高風險押注正逐步獲得回報。隨殖利率攀升帶來更高收益空間，加上市場情緒回穩，歐美信用債市場近期明顯反彈，顯示資金重新回流風險資產。

美伊戰火中買債的人贏了？殖利率押注開始收割(圖：REUTERS/TPG)

殖利率上升撐起報酬 高收益債布局開始發酵

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在美國與伊朗交火期間進場買債，對投資人而言是一項高風險決策，背後關鍵在於判斷政府借貸成本上升所推升的整體殖利率，能否抵銷能源價格飆升與通膨壓力帶來的衝擊。如今這項策略逐漸奏效，讓當初進場鎖定較高收益水準的投資人開始獲利。

數據顯示，以歐元計價的投資等級公司債指數正朝逾一年來最佳單月表現邁進，高收益債則寫下 2023 年以來最大漲幅，美國市場也出現類似由負轉正的走勢。法國巴黎資產管理 (BNP Paribas Asset Management) 投資組合經理 Olivier Monnoyeur 指出，市場在 3 月出現顯著重新定價，使得當前進場點位更具吸引力。

利差反應溫和 資金回流支撐信用市場

值得注意的是，本波殖利率上揚主要來自公債殖利率攀升，而非信用利差大幅擴張。歐洲投資等級公司債殖利率一度較 2 月底上升約 70 個基點，最高突破 3.8%，目前約在 3.5% 附近。德國公債殖利率亦升至 2011 年以來高點附近，市場並預期歐洲央行 (ECB) 今年將升息兩次，最快 6 月啟動。

相較之下，信用利差自戰事爆發以來僅擴大約 16 個基點，仍遠低於歷史平均水準。這顯示市場尚未全面反映企業違約風險。Allspring Global Investments 投資組合經理 Alex Templ 表示，正是較高的殖利率吸引資金回流，限制了利差進一步擴大。

資金動向亦提供支撐。根據巴克萊 (BCS-US) 引述 EPFR 數據，截至 4 月 15 日當週，歐洲多數信用債基金出現自 3 月以來首次資金流入，其中短天期投資等級債與泛歐高收益債吸金最為明顯。這有助於壓低風險溢價，也讓投資人暫時避免因贖回壓力而被迫賣出資產。