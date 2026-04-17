美伊戰火中買債的人贏了？殖利率押注開始收割
鉅亨網編譯段智恆
在伊朗戰事引發市場劇烈波動之際，部分信用債投資人選擇逆勢布局高收益企業債，如今隨著市場對停火前景轉趨樂觀，這筆高風險押注正逐步獲得回報。隨殖利率攀升帶來更高收益空間，加上市場情緒回穩，歐美信用債市場近期明顯反彈，顯示資金重新回流風險資產。
殖利率上升撐起報酬 高收益債布局開始發酵
在美國與伊朗交火期間進場買債，對投資人而言是一項高風險決策，背後關鍵在於判斷政府借貸成本上升所推升的整體殖利率，能否抵銷能源價格飆升與通膨壓力帶來的衝擊。如今這項策略逐漸奏效，讓當初進場鎖定較高收益水準的投資人開始獲利。
數據顯示，以歐元計價的投資等級公司債指數正朝逾一年來最佳單月表現邁進，高收益債則寫下 2023 年以來最大漲幅，美國市場也出現類似由負轉正的走勢。法國巴黎資產管理 (BNP Paribas Asset Management) 投資組合經理 Olivier Monnoyeur 指出，市場在 3 月出現顯著重新定價，使得當前進場點位更具吸引力。
市場人士指出，較高的殖利率不僅提高固定收益投資人的收益來源，若未來利率回落，亦有機會帶動債券價格上升，形成雙重報酬來源。對於認為戰事影響有限的投資人而言，先前市場下跌反而提供良好進場時機。貝萊德 (BLK-US) 亦認為，只要市場干擾屬短期，歐洲企業基本面仍具韌性，信用市場有能力消化短暫衝擊。
利差反應溫和 資金回流支撐信用市場
值得注意的是，本波殖利率上揚主要來自公債殖利率攀升，而非信用利差大幅擴張。歐洲投資等級公司債殖利率一度較 2 月底上升約 70 個基點，最高突破 3.8%，目前約在 3.5% 附近。德國公債殖利率亦升至 2011 年以來高點附近，市場並預期歐洲央行 (ECB) 今年將升息兩次，最快 6 月啟動。
相較之下，信用利差自戰事爆發以來僅擴大約 16 個基點，仍遠低於歷史平均水準。這顯示市場尚未全面反映企業違約風險。Allspring Global Investments 投資組合經理 Alex Templ 表示，正是較高的殖利率吸引資金回流，限制了利差進一步擴大。
資金動向亦提供支撐。根據巴克萊 (BCS-US) 引述 EPFR 數據，截至 4 月 15 日當週，歐洲多數信用債基金出現自 3 月以來首次資金流入，其中短天期投資等級債與泛歐高收益債吸金最為明顯。這有助於壓低風險溢價，也讓投資人暫時避免因贖回壓力而被迫賣出資產。
不過，市場對中長期風險仍保持警戒。國際信用投資組合經理協會 (IACPM) 調查顯示，能源價格上漲帶動的通膨壓力，以及經濟成長放緩，仍是債市主要隱憂。RBC BlueBay Asset Management 投資長 Mark Dowding 指出，即使短期內達成某種妥協協議，未來半年油價仍可能維持在每桶 80 美元以上，通膨衝擊已逐步反映於經濟體系。
在信用利差仍處相對低檔的情況下，一旦經濟成長進一步受挫或能源價格再度飆升，市場可能出現更劇烈重新定價，進而侵蝕投資報酬。摩根大通 (JPM-US) 策略師亦建議，投資人可透過信用衍生性商品建立避險部位，以防利差大幅擴張風險，並指出目前歐洲信用市場定價已接近「最佳情境」，下行風險不對稱升高。
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