本週操盤筆記：財報季開跑！美銀行股揭開序幕 投資人尋找經濟走勢線索
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
展望未來一週，隨著美國政府關門導致經濟數據發布受阻，投資人將把目光轉向即將公布的銀行財報，以評估美國經濟健康狀況。標普 500 指數雖本週走勢震盪，但仍維持在歷史高位附近，今年以來已累計上漲逾 14%，即將迎來當前牛市的三週年。
本週操盤筆記 (1013-1017)
銀行財報成市場焦點
美股估值處於近五年高點，科技與人工智慧 (AI) 熱潮更引發市場是否過熱的討論。在此背景下，第三季財報季表現將成為維持股市動能的關鍵。投資策略師指出，美股持續上行的基礎在於企業獲利展望強勁，若數據顯示消費者支出與貸款需求依舊穩健，市場對經濟陷入萎縮的擔憂可望緩解。
下週起摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US)、富國銀行 (WFC-US) 與花旗集團 (C-US) 將率先公布財報，隨後美國銀行 (BAC-US) 與摩根士丹利 (MS-US) 也將在週三接續登場。外界普遍預期，標普 500 企業第三季獲利將較去年同期成長 8.8%，若未能達成，市場信心可能受到打擊。
除金融業外，嬌生 (JNJ-US) 與資產管理巨頭貝萊德 (BLK-US)、荷蘭晶片製造設備商艾斯摩爾 (ASML-US)、台積電 (2330-TW)(TSM-US) 也將公布財報，成為市場另一觀察重點。
數據發布受阻 加深市場不確定性
由於政府自 10 月 1 日以來關門，部分重要經濟數據未能如期公布，包括 10 月 3 日的就業報告已經延遲。消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 預定於下週三、週四發布，零售銷售數據也排定於週四公布，但投資人憂心這些統計可能受到干擾。
有媒體報導，美國勞工統計局正召回部分被迫休假的員工，努力確保 CPI 報告能在 10 月 28 至 29 日的聯準會 (Fed) 會議前準時出爐。摩根大通資產管理首席策略師 David Kelly 指出，當前正值移民政策對就業影響、關稅對通膨影響等重大問題浮現之際，數據中斷使追蹤經濟走向更加困難。
牛市動能與潛在隱憂並存
標普 500 創紀錄的上漲行情，伴隨黃金、白銀與比特幣等資產近期急漲，但國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 與摩根大通執行長戴蒙等高層，近來紛紛對市場表現發出謹慎訊號。分析師警告，若財報數據顯示企業獲利成長出現裂縫，可能成為股市反轉的導火線。
此外，市場同樣關注美國國會是否能打破黨派僵局，結束政府關門。雖然金融市場目前對政府關門反應有限，但若情況持續，將加大經濟風險，並已開始影響旅遊與數據統計。
投資專家普遍認為，銀行財報將是下週投資人判斷經濟走勢的「窗口」。若數據顯示消費支出與信貸需求維持動能，將為市場增添信心；反之，若企業與家庭的財務活動顯現疲軟跡象，股市或難延續強勁漲勢。
