本週操盤筆記：財報季開跑！美銀行股揭開序幕 投資人尋找經濟走勢線索

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-12 21:50

本週操盤筆記：財報季開跑！美銀股揭開序幕 投資人尋找經濟走勢線索(圖：REUTERS/TPG)

本週操盤筆記 (1013-1017)

銀行財報成市場焦點

美股估值處於近五年高點，科技與人工智慧 (AI) 熱潮更引發市場是否過熱的討論。在此背景下，第三季財報季表現將成為維持股市動能的關鍵。投資策略師指出，美股持續上行的基礎在於企業獲利展望強勁，若數據顯示消費者支出與貸款需求依舊穩健，市場對經濟陷入萎縮的擔憂可望緩解。

數據發布受阻 加深市場不確定性

由於政府自 10 月 1 日以來關門，部分重要經濟數據未能如期公布，包括 10 月 3 日的就業報告已經延遲。消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 預定於下週三、週四發布，零售銷售數據也排定於週四公布，但投資人憂心這些統計可能受到干擾。

有媒體報導，美國勞工統計局正召回部分被迫休假的員工，努力確保 CPI 報告能在 10 月 28 至 29 日的聯準會 (Fed) 會議前準時出爐。摩根大通資產管理首席策略師 David Kelly 指出，當前正值移民政策對就業影響、關稅對通膨影響等重大問題浮現之際，數據中斷使追蹤經濟走向更加困難。

牛市動能與潛在隱憂並存

標普 500 創紀錄的上漲行情，伴隨黃金、白銀與比特幣等資產近期急漲，但國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 與摩根大通執行長戴蒙等高層，近來紛紛對市場表現發出謹慎訊號。分析師警告，若財報數據顯示企業獲利成長出現裂縫，可能成為股市反轉的導火線。

此外，市場同樣關注美國國會是否能打破黨派僵局，結束政府關門。雖然金融市場目前對政府關門反應有限，但若情況持續，將加大經濟風險，並已開始影響旅遊與數據統計。