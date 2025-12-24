鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-12-24 11:11

國民黨和民眾黨立委日前共同召開記者會，宣布提案彈劾賴清德總統，大陸國台辦周三（24 日）對此表示，賴清德當局不顧民生福祉，不斷操弄挑起政治惡鬥，引發台灣民眾強烈反對。

藍白聯手提案彈劾賴清德。（圖：賴清德臉書）

據《央視》報導，國台辦周三舉行例行記者會，記者提問：日前國民黨黨團與民眾黨黨團共同召開記者會，宣布提案彈劾賴清德，同時在網上發起的彈劾賴清德聯署活動，據統計已有超過 800 萬人參與，請問發言人對此有何評論？

國台辦發言人彭慶恩表示， 我方注意到了有關報導，賴清德當局不顧島內民生福祉，為謀取政治私利，不斷操弄挑起政治惡鬥，引發台灣民眾強烈反對。

彭慶恩說，有關情況表明賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，一再踐踏民主、妨害自由、濫用司法，大搞「綠色恐怖」，製造「寒蟬效應」，違背民意，人心盡失。

總統府發言人郭雅慧周二回應，在憲政體制之下，立法院對行政院長、總統本來就有相關制衡手段，只要合法合憲，經過完備程序，總統府都尊重。