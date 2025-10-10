鉅亨網編譯段智恆 2025-10-10 19:50

根據《CNBC》報導，中國交通運輸部周五 (10 日) 宣布，自 10 月 14 日起，將對美國船舶停靠中國港口徵收費用，作為回應美國同日對中國船舶徵收港口費的措施。中方批評美方做法「嚴重違反國際貿易原則」，並稱已對中美海運貿易造成「嚴重損害」。

以牙還牙！中國港口收費反擊美國 航運與消費成本恐升高(圖：REUTERS/TPG)

中國將收取每淨噸人民幣 400 元 (約合 56 美元)，與美國對中國船舶徵收的每淨噸 50 美元大致相同。雙方也同步規劃分階段調升費率，直至 2028 年 4 月 17 日，生效日期完全一致。

短期影響：美國消費者與航運業成本上升

美國商會駐中國會長哈特 (Michael Hart) 表示，短期來看，此舉將推高美國消費者成本、壓縮航運業者利潤，並使部分品項的對美出口需求小幅下降。長期而言，市場可能轉向使用非中美籍船舶，但他認為不會因此帶動對美國船舶需求，因美國船價昂貴且造船能力有限。

根據戰略與國際研究中心 (CSIS) 數據，美國在全球造船業僅占 0.1%，而中國市占率高達 53.3%。正因如此，美國自拜登政府時期便制定政策，對中國製造船舶進入美國港口徵費，如今在川普政府任內持續推動。

中國交通運輸部指出，新費用將適用於美國企業、組織、個人或持股 25% 以上的實體所屬船舶，以及懸掛美國國旗或在美國建造的船舶。

美中互徵關稅 海運摩擦火藥味升高

Z-Ben Advisors 董事總經理亞歷山大 (Peter Alexander) 直言，這只是雙方「以牙還牙」的談判策略，美方先徵收，中方立即反制。他批評：「川普政府持續低估中國，卻忽視政策的次級與延伸效應。」

亞歷山大強調，中國展現出「以其人之道還治其人之身」的決心，並已多次直接採取行動，「過去半年，美國真的有吸取任何教訓嗎？看起來完全沒有。」

此次宣布也緊隨中國近期的其他反制措施，包括擴大稀土出口限制，並將半導體研究公司 TechInsights 列入「不可靠實體」清單。美中關係持續緊張，儘管川普與中國國家主席習近平上月已通話，並預期數週後在南韓舉行的亞太經濟合作會議 (APEC) 期間會晤。