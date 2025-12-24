鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-24 07:50

最新數據顯示，西非原油市場正面臨嚴峻銷售困境。交易員跟分析師們透露，奈及利亞和安哥拉兩地周五 (26 日) 及 1 月裝船的原油載貨積壓嚴重，總量高達 4000 萬桶，其中奈國未售出原油約 2000 萬桶，安哥拉尚有五至六批貨載待成交。

西非原油市場崩盤！奈及利亞、安哥拉滯銷4000萬桶創紀錄 布蘭特跌破60美元只是開始？（圖：Shutterstock）

這一異常現象直接反映出全球原油供應過剩格局，導致布蘭特原油期貨價格一度跌破每桶 60 美元。

市場疲軟源於多重壓力。Kpler 分析師 Victoria Grabenwoger 指出，西非原油滯銷情形重現年初的供應過剩態勢。

OilX 分析師 Francisco Gutierrez 分析指出，季節性因素疊加運費成本攀升，促使買家轉向更具性價比的替代油種。中東產油國憑藉著更低的官方售價和更短航程，其輕質至中質原油正搶佔亞洲市場份額，擠壓西非同類產品空間。與此同時，阿根廷、巴西原油在歐美市場更具競爭力，進一步削弱西非輕原油吸引力。

此外，區域需求萎縮加劇困境。全球最大大宗商品買家印度持續調整進口結構，減少對西非中重質原油依賴。奈及利亞最大煉油廠丹格特煉廠因 1 月設備維修削減原油進口，導致該國額外供應湧入市場。安哥拉 1 月原油出口量較長期平均值衰退 20%，2 月交易週期啟動因此受阻。