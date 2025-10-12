鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-12 19:20

‌



由 Mira Murati 創立的 AI 新創公司 Thinking Machines Lab 證實，其共同創辦人之一、知名 AI 研究員 Andrew Tulloch 已正式離職，並重返社群巨頭 Meta(META-US) 。

Meta祖克柏親自挖角頂尖AI人才勝利！Andrew Tulloch回歸。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，Tulloch 於週五透過內部訊息向員工確認離職消息，Thinking Machines 隨後發布聲明表示：「Tulloch 出於個人原因決定另闢蹊徑。」

‌



Tulloch 在 AI 界具有重要地位，曾在 Meta 任職 11 年，2023 年短暫加入 OpenAI，隨後與前 OpenAI 技術長 Mira Murati 於今年共同創立 Thinking Machines Lab。

Thinking Machines Lab 於 2 月正式啟動，吸納超過 20 位前 OpenAI 成員，並於近期推出首款產品大型語言模型微調 API「Tinker」，完成 20 億美元募資。

Thinking Machines 發言人表示，Tulloch 的貢獻「對公司能夠發展至今具有奠基性的意義」，並補充：「我們感謝他在這裡所建立的一切，並將致力於完成我們共同開啟的事業。」

Meta 持續挖角 AI 人才 祖克柏親自出馬

Tulloch 的回歸被視為 Meta 近期 AI 人才爭奪戰的又一勝利。

《華爾街日報》先前指出，Meta 曾向 Tulloch 提出潛在價值高達 15 億美元的薪酬方案，包括高額獎金及股價表現獎勵，但他最終拒絕。

Meta 發言人則表示該說法「不準確且荒謬」，並強調薪酬金額取決於股價表現；至於他實際接受的報酬條件，目前尚未得知。

Tulloch 是十多位在夏季受到 Meta 執行長祖克柏親自接洽的 Thinking Machines 員工之一，目前尚不清楚他將加入 Meta 的哪個 AI 團隊。

Meta 超級智慧實驗室成形、全面布局 AI 霸主地位

與其他科技巨頭一樣，Meta 對 AI 抱有龐大野心。今年公司計劃投入高達 720 億美元的資本支出，主要用於建設數據中心，訓練 AI 模型。

近期，Meta 推出最新 AI 產品，具備專屬頁籤的 AI 影片生成器，與 OpenAI 類似產品形成競爭。

祖克柏近月被稱為「Meta 首席招募長」，積極挖角來自 OpenAI、Google(GOOGL-US) DeepMind、蘋果 (AAPL-US) 、Anthropic 與 xAI 的頂尖 AI 人才，部分人員獲得高達 1 億美元待遇。

Meta 最終網羅超過 50 位 AI 工程師與科學家，整合成立 「超級智慧實驗室」（Superintelligence Labs） 部門。

此外，Meta 以 49% 股權投資資料標註新創 Scale AI，並聘請其執行長 Alexandr Wang 領導該部門。