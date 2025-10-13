中國對高通立案調查 市場監管總局介紹詳情
鉅亨網編譯鍾詠翔
因高通 (QCOM-US) 涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，近日中國市場監管總局立案調查，周日（12 日）進一步表示，這是依據《反壟斷法》展開的日常執法工作。
市場監管總局說，2023 年 5 月，高通宣布收購 Autotalks 公司。市場監管總局在收到舉報後，對該項集中進行了綜合評估，認為該項集中雖未達到申報標準，但有證據證明具有或者可能具有排除、限制競爭效果。
市場監管總局稱，2024 年 3 月 12 日，根據《反壟斷法》第二十六條規定，書面通知高通，要求申報，未申報或者申報後獲得批准前，不得實施集中。
市場監管總局提到，2024 年 3 月 14 日，高通致函，表示放棄此項交易。
市場監管總局表示，2025 年 6 月，高通在未申報、也未與市場監管總局作任何溝通的情況下，完成 Autotalks 收購。
市場監管總局說，接到舉報後，進行核實，高通也承認相關事實。在相關事實清楚、證據確鑿的基礎上，市場監管總局依法對高通收購 Autotalks 違法實施經營者集中事宜進行立案調查。下一步，市場監管總局將繼續秉持依法依規、客觀公正原則推進調查工作。
