search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

中國對高通立案調查 市場監管總局介紹詳情

鉅亨網編譯鍾詠翔


因高通 (QCOM-US) 涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，近日中國市場監管總局立案調查，周日（12 日）進一步表示，這是依據《反壟斷法》展開的日常執法工作。

cover image of news article
中國對高通立案調查，市場監管總局介紹詳情。（圖：Shutterstock）

市場監管總局說，2023 年 5 月，高通宣布收購 Autotalks 公司。市場監管總局在收到舉報後，對該項集中進行了綜合評估，認為該項集中雖未達到申報標準，但有證據證明具有或者可能具有排除、限制競爭效果。


市場監管總局稱，2024 年 3 月 12 日，根據《反壟斷法》第二十六條規定，書面通知高通，要求申報，未申報或者申報後獲得批准前，不得實施集中。

市場監管總局提到，2024 年 3 月 14 日，高通致函，表示放棄此項交易。

市場監管總局表示，2025 年 6 月，高通在未申報、也未與市場監管總局作任何溝通的情況下，完成 Autotalks 收購。

市場監管總局說，接到舉報後，進行核實，高通也承認相關事實。在相關事實清楚、證據確鑿的基礎上，市場監管總局依法對高通收購 Autotalks 違法實施經營者集中事宜進行立案調查。下一步，市場監管總局將繼續秉持依法依規、客觀公正原則推進調查工作。

文章標籤

高通Autotalks反壟斷中國

相關行情

台股首頁我要存股
高通153.515-7.33%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty