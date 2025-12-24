輝達黃仁勳：謙卑是被低估的領導特質「沒有一件工作低下到不值得我去做」
鉅亨網編譯陳又嘉
據《財星》(Fortune)報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳一路從基層打拚，成為身價數十億美元的富豪，但這並不代表他不願意做小事。
這位 62 歲、掌舵全球市值最高上市公司的執行長表示，自己早年當洗碗工的卑微出身，反而幫助他學會不輕視任何一項工作。
黃仁勳在史丹佛大學商學院一場訪談中表示，「沒有一件工作是低下到我不能去做的。」這段訪談近日在 X 平台上再度流傳。
即使是在最基層的工作中，這位全球第九大富豪也從未逃避骯髒或辛苦的差事。
「我清過非常多馬桶，清過的數量比你們所有人加起來還多，而且有些畫面你真的一輩子都忘不了。」
黃仁勳表示，若有人向他尋求協助，他至少會試著貢獻一點力量。這麼做的好處在於，對方至少能從中看到另一種思考問題的方式。
「如果你把事情交給我，希望我給意見，而我也能幫得上忙，那麼在審視內容的過程中，和你分享我是如何推理思考的，我就已經對你有所貢獻了，」「我讓你看到我如何思考，而你也知道，理解一個人如何思考，本身就能賦予你力量。」
這些價值觀構成了黃仁勳領導風格的基石，也正是他能累積高達 1,618 億美元身價原因之一。黃仁勳出生於台灣，9 歲時未與父母同行便移居美國，青少年時期曾在連鎖餐廳 Denny’s 擔任洗碗工。
事實上，根據輝達官網，輝達的創業故事正是從 Denny’s 開始。
多年後，這位史丹佛畢業生與未來的共同創辦人 Chris Malachowsky 與 Curtis Priem 在 Denny’s 討論一個構想：打造一款能讓個人電腦實現 3D 圖形的晶片。這個點子最終催生了如今市值高達 4.5 兆美元的輝達晶片帝國。
但創業初期並不順利。黃仁勳回憶，當他向任職的 LSI Logic 老闆 Wilfred Corrigan 提出這個構想時，對方形容那是「他聽過最糟糕的電梯簡報之一」。
即便如此，Corrigan 仍因黃仁勳強烈的工作態度，說服紅杉資本 (Sequoia Capital) 創辦人 Don Valentine 願意聽他簡報。
特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 這周也對這段重新曝光的訪談發表評論。他在 X 上寫道，「這就是正道。」
馬斯克其實也參與了輝達一段早期故事。當輝達推出第一台 AI 超級電腦時，馬斯克是唯一主動聯繫的人，表示自己有一家「非營利 AI 實驗室」需要這樣的產品。儘管黃仁勳對非營利機構是否會購買一台 30 萬美元的電腦感到懷疑，他仍親自將設備送到舊金山，後來才發現收貨的正是打造 ChatGPT 的 OpenAI 團隊。馬斯克後於 2018 年離開 OpenAI。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 華爾街算給你看：2026年1月可能是買進輝達絕佳時機
- 傳輝達戰略轉向：DGX Cloud重組 不再正面挑戰AWS
- 輝達H200輸中在即 美商務部被要求出口許可申請細節全公開
- 從DeepSeek危機到H200解禁：輝達2025年15大重磅事件回顧
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇