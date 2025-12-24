輝達黃仁勳：謙卑是被低估的領導特質「沒有一件工作低下到不值得我去做」

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-24 15:00

輝達執行長黃仁勳強調謙卑是被低估的領導特質(圖：Shutterstock)

這位 62 歲、掌舵全球市值最高上市公司的執行長表示，自己早年當洗碗工的卑微出身，反而幫助他學會不輕視任何一項工作。

黃仁勳在史丹佛大學商學院一場訪談中表示，「沒有一件工作是低下到我不能去做的。」這段訪談近日在 X 平台上再度流傳。

即使是在最基層的工作中，這位全球第九大富豪也從未逃避骯髒或辛苦的差事。

「我清過非常多馬桶，清過的數量比你們所有人加起來還多，而且有些畫面你真的一輩子都忘不了。」

黃仁勳表示，若有人向他尋求協助，他至少會試著貢獻一點力量。這麼做的好處在於，對方至少能從中看到另一種思考問題的方式。

「如果你把事情交給我，希望我給意見，而我也能幫得上忙，那麼在審視內容的過程中，和你分享我是如何推理思考的，我就已經對你有所貢獻了，」「我讓你看到我如何思考，而你也知道，理解一個人如何思考，本身就能賦予你力量。」

這些價值觀構成了黃仁勳領導風格的基石，也正是他能累積高達 1,618 億美元身價原因之一。黃仁勳出生於台灣，9 歲時未與父母同行便移居美國，青少年時期曾在連鎖餐廳 Denny’s 擔任洗碗工。

事實上，根據輝達官網，輝達的創業故事正是從 Denny’s 開始。

多年後，這位史丹佛畢業生與未來的共同創辦人 Chris Malachowsky 與 Curtis Priem 在 Denny’s 討論一個構想：打造一款能讓個人電腦實現 3D 圖形的晶片。這個點子最終催生了如今市值高達 4.5 兆美元的輝達晶片帝國。

但創業初期並不順利。黃仁勳回憶，當他向任職的 LSI Logic 老闆 Wilfred Corrigan 提出這個構想時，對方形容那是「他聽過最糟糕的電梯簡報之一」。

即便如此，Corrigan 仍因黃仁勳強烈的工作態度，說服紅杉資本 (Sequoia Capital) 創辦人 Don Valentine 願意聽他簡報。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 這周也對這段重新曝光的訪談發表評論。他在 X 上寫道，「這就是正道。」