鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-25 17:20

根據《路透》報導，白宮與現任 SEC 主席阿特金斯（Paul Atkins）皆支持「開放市場」政策方向，希望讓更多美國投資人能參與過去主要由機構投資者掌握的高報酬資產類別。

然而，多位財務顧問指出，長期以股票與債券為核心配置的投資人，未必能充分理解私募信貸、私募股權與加密貨幣相關產品的複雜風險，尤其市場預期這類新型投資工具將在 2026 年大幅增加。

喬治亞州投資顧問公司 VIP Wealth Advisors 創辦人 Mark Stancato 直言：「一定會發生負面的事情，屆時人們才會說：等等，我根本沒意識到自己承擔了這麼大的風險。」

Stancato 擔心，投資人在進行退休資產配置時，可能難以做出真正充分知情的投資判斷。

對此，白宮與 SEC 均回應，投資人保護仍是政策核心。白宮發言人 Taylor Rogers 表示，阿特金斯主席致力於維持市場的公平、有序與效率，同時保障一般投資人的權益，並強調美國仍是「全球最佳、最安全的投資市場」。

SEC 也指出，將確保投資人能取得充分且具體的資訊，以利評估私募信貸、私募股權與加密貨幣等新型投資產品的風險。

阿特金斯先前亦表示，開放私募資產投資的同時，必須同步建立必要的監管與防護機制。

美國勞工部則透露，未來將針對退休投資人配置私募與另類投資資產，制定相關規範與最佳實務指引，以降低制度性風險。

美國投資人選擇擴大：散戶風險更高，還是報酬更多？

川普政府於 8 月宣布相關計畫，將讓個人投資人更容易參與私募信貸與私募股權投資，並要求負責監管退休金制度的勞工部，在六個月內與包括 SEC 在內的相關機構進行協商。

阿特金斯則於 11 月指出，目前常見的退休投資工具，如目標日期基金，普遍未納入私募資產，長期來看可能讓投資人錯失重要的報酬來源。

目前，美國 401(k) 等退休計畫仍以共同基金或 ETF 投資於公開市場的股票與債券為主。

雖然納入私募股權或私募信貸可提升資產分散效果，但同時也引發估值不透明、流動性不足，以及投資標的品質差異過大的疑慮。

在加密貨幣投資方面，SEC 也正透過加速 ETF 上市，協助投資人更便捷地參與市場。

該機構於 9 月發布通用上市標準，移除加密貨幣現貨 ETF 上市的一項關鍵障礙，推動相關投資產品快速成長。

科羅拉多州理財顧問 Robert Persichitte 提醒，這類新投資產品對散戶投資人而言，潛在風險可能更高，因為「散戶往往承擔的風險最大，卻最缺乏評估複雜投資商品的專業能力」。

根據晨星（Morningstar）數據，新加密貨幣 ETF 的數量已明顯增加，Bitwise Asset Management 更預估，2026 年可能再推出約 100 檔相關產品。

另一方面，投資私募資產的間隔基金（interval funds）數量也持續成長，被市場視為退休投資鬆綁政策的潛在受益者。

晨星分析師 Bryan Armour 預期，2026 年將出現大量持有私募資產的基金產品。

整體而言，ETF、區間基金或目標日期型共同基金本身並不必然代表高風險，真正的關鍵仍在於其底層資產的性質與結構。

也有市場人士認為，投資選擇的擴大有助於提升資產配置效率。21Shares 總裁 Duncan Moir 表示，加密貨幣在投資組合中「具有實質且重要的角色」。