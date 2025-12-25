鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-25 15:54

2025 年即使 WTI 油價下跌 19%，美國能源股 ETF 仍上漲 3%，非常罕見。其中，埃克森美孚 (XOM-US) 與雪佛龍 (CVX-US) 股價受益於成本控制、股息提升及政策支持，吸引投資者樂觀布局能源股，成為上漲主因。

根據《巴隆周刊》報導，2025 年能源市場出現罕見現象：即使原油價格下跌超過 10%，能源股仍錄得上漲。

‌



追蹤標普 500 能源股的 SPDR 能源精選行業 ETF(XLE-US) 今年上漲約 3%。雖然遠低於標普 500 的 17% 漲幅，但在油價大幅下跌的背景下仍具指標性意義。

美國基準油價西德州中級原油（WTI）今年下跌 19%。通常在油價下跌的年份，能源股表現會大幅下滑。例如 2020 年油價下跌 21%，能源 ETF 則下跌 37%。

然而，今年能源股的上漲受到美國兩大石油巨頭：埃克森美孚與雪佛龍股價支撐，分別上漲 12% 與 3%。

能源股走高的背後，是投資者願意為未來現金流支付更高溢價，即使當前現金流不佳。

估值上升部分原因是政府政策支持化石燃料開採，同時短期內替代能源的可能性也被降低了。

此外，兩大巨頭積極削減成本與回購股票，即使油價下跌也能提升每股盈餘。透過降低成本，企業減少了每桶原油的盈虧平衡價。

與此同時，埃克森美孚與雪佛龍也提升股息，與其他企業縮減配息形成對比。雪佛龍股息收益率為 4.5%，埃克森為 3.4%，在當前疲弱油價下仍被視為安全可靠。

兩大石油公司股息甚至超越公用事業公司（平均約 2.7%），使其成為穩健現金配置的新選擇。

除了上游油氣生產，兩家公司下游煉油業務亦表現亮眼。今年部分原因是烏克蘭摧毀數座俄羅斯煉油廠，全球煉油總產能下降，推升下游盈利能力。

William Blair 分析師 Neal Dingmann 指出：「這兩家公司都受益於其上游業務的低盈虧平衡價格，以及下游業務的穩健復甦。」

值得注意的是，真正推升股價的是投資者對未來業績的樂觀預期。

根據 FactSet 的數據，過去五年，雪佛龍的股價平均是未來四季預期盈餘的 13.6 倍。現在，雪佛龍的股價已達 20.3 倍；埃克森美孚的股價目前是 16.6 倍，過去五年的平均倍數為 12.9 倍。

ETF 中第三大公司康菲石油（ConocoPhillips）的股價也交易在更高倍數：目前為 15.1 倍，而歷史平均為 12.9 倍。

美國政策支持助力石油巨頭盈利

投資者對這些石油巨頭保持樂觀的原因有幾點。

首先，美國國會今年通過的《大而美法案》為石油產業提供了數十億美元的稅收優惠與其他支持措施。

根據新法規，企業在聯邦土地開採石油將支付較低的特許權費用，碳捕集與再利用項目可享更多稅務減免，未來數年也不必為甲烷排放支付費用，鑽探活動的稅務待遇也比以往更為有利。

西方石油公司估計，單在 2025 年和 2026 年，這些政策就將為其帶來約 7 億至 8 億美元的財務收益。

其次，川普政府放寬了環境監管，使燃油汽車的使用壽命延長。電動車相關的稅收優惠已被取消，汽車燃油效率標準亦有所下調。

長期以來，能源股的估值一直建立在「核心業務可能在十年內衰退」的假設上，但如今這個時間表被大幅延後。