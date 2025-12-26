225道行政命令 vs. 61項法案！川普行政權強勢擴張 美國權力失衡警報拉響

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-26 08:00

當甘迺迪表演藝術中心悄悄更名為「川普 - 甘迺迪中心」，連參議院共和黨領袖 John Thune 都措手不及並坦言感到震驚。這座 1964 年為紀念甘迺迪設立的殿堂，一夕之間被添上現任總統之名，美國國會尚未就此表決，這一情形也凸顯在川普第二任鐵腕施政下，美國國會正淪為行政分支的配角。

225道行政令 vs. 61 項法案！川普行政權強勢擴張 美國權力失衡警報拉響（圖：Shutterstock）

《華爾街日報》報導，根據統計，川普上任首年簽署 225 道行政令，數量超越首個總統任期總和，更創下羅斯福時代以來總統首年紀錄。與之形成尖銳對比的是，本屆國會僅通過 61 項法案，不足川普行政命令總數的三分之一。

當白宮宣稱「強力行政行動兌現承諾」，國會卻陷入癱瘓，今年秋天創紀錄的 43 天政府停擺後，國會議員們在復會後陷入彈劾投票混戰，直至耶誕節前仍未能就醫療補貼和政府預算達成協議。

面對川普的單邊行動，共和黨陣營裂痕加深。北卡羅來納州參議員 Thom Tillis 公開警告：「當同僚未察覺制度性威脅時，我們必須反擊，不能讓這變成該死的忠誠宣誓。」

然而，眾院議長強生卻將今年稱為「標誌性一年」，盛贊 7 月通過的《大而美》稅改法案是「國會最重要立法」。這種割裂在關稅政策上尤其顯著，川普政府計劃未經國會批准撤銷 49 億對外援助，引發建制派強烈不滿。

白宮高級顧問曾戲言以「鐵腕」統治國會，川普盟友班農更直接稱之為「俄羅斯的杜馬（橡皮圖章）」，總統本人更在委內瑞拉軍事行動前輕蔑表態：「我不必告知他們——這已得到證實。」

諷刺的是，當民主黨試圖以投票收回關稅與戰爭權限時，僅有少數共和黨人倒戈。肯塔基州參議員蘭德保羅直言同僚因「恐懼」不敢反抗，這種恐懼更具象化為現實威脅，共和黨議員 Thomas Massie 因聯合民主黨推動愛潑斯坦文件解密，正面臨川普支持的黨內初選挑戰。

國會權威跌至谷底之際，44 名議員宣布 2026 年不再連任，在眾議院有 25 名共和黨人與 19 名民主黨人，參議院有 5 名共和黨人跟 4 名民主黨人。有人因高齡退休，有人為競選更高職位，但更多人源自於幻滅感。

喬治亞州議員 Marjorie Taylor Greene 坦言辭職源於「安全擔憂和政治絕望」，華盛頓州議員 Dan Newhouse 則痛陳制度危機稱「國會正將憲法賦予的權力讓渡給行政分支，這不僅是川普時代的趨勢，更是過去數十年的癌變」。

當議員帶著未完成的預算案逃離華府，甘迺迪中心的改名已成定局。這座承載文化記憶的建築被刻上新主之名，恰似國會權威被行政權覆蓋的冰冷隱喻。