Pepperstone交易者每週策略手冊：創紀錄水準後出現交易波動

鉅亨研報 2024-02-20 13:57

在今天的交易手冊中，我們將探討：

· 市場監控 - 新交易週的廣泛跨市場設定和平台

· 雷達上的關鍵事件風險以及風險傾向

· 值得注意的財報、央行演說和利率定價

美國 1 月零售銷售下降了 0.80%，這是一個不祥的轉折，因為美國的 CPI 和 PPI 都遠高於預期，這提醒我們美國核心 PCE 數據（預計於 2 月 29 日發布）月環比增長可能會超過 0.4% - 如果一年前發生這種情況，可能會觸發聯準會升息 25 個基點。 2 月的 CPI 數據（預計於 3 月 12 日發布）將受到極大關注，雖然距離發布還有一段時間，但這是值得在日記中標註的關鍵日期。

在上週一連串 ASX200 公司發布財報之際，我們也看到了一份糟糕的澳洲就業報告，這使得人們現在對 2 月份就業報告（預計於 3 月 21 日發布）給予極大的關注，因為經濟學家（以及澳洲統計局）預計這組數據將展現出強勁的招募反彈。 ASX200 指數著眼於新的歷史最高點，本週來自 BHP、RIO、QAN 和 WOW 等公司的關鍵財報可能會推動指數達到新高。

在市場上，美元連續第六週走強，儘管週環比僅上漲了 0.2%，更多是一種隱密而緩慢的攀升，而非衝動性的單邊上漲。美元流動得益於美國掉期定價的降低。上週初我們將截至 2024 年 12 月的降息幅度定價為 113 個基點，而上週結束時這一定價降至 91 個基點（或 3.6 次降息），這有助於將美國 2 年期國債收益率提升至 4.64%（上週上漲了 16 個基點）。如果市場尚未累積大量美元頭寸，那麼我們可以認為美元的漲幅將更高。

EURUSD 的周線圖顯示了將貨幣對推低的猶豫態勢，如果價格突破 1.0805（上周高點），應該就有望突破 1.0828（200 日均線），並進一步上漲至 1.0865，這將是我本週期望撤出多頭的水平。

儘管我們看到 US500 指數在上週下跌了 0.4%，但前一周的低點 4918（以及 5 週指數移動平均線）堅挺不倒，交易員們在 VIX 指數超過 15% 時賣空。雖然美國現貨股票市場將因總統日假期而於週一休市，但我預計交易將波動不定，直到週四 - 因此，對於日內交易者來說，交易環境可能會有點混亂，需要靈活變通。

NAS100 上週表現不佳，但本週應該會引起客戶的廣泛關注，因為英偉達的業績將於週三公佈（在美國現貨市場收盤後），市場預計會對新聞做出強勁反應，這可能會波及更廣泛的人工智慧公司。

龍年為中國股市帶來了堅實的開局，尤其是在小型股領域（中證 500 指數周同比上漲了 10%），我們看到 CN50 指數有望進一步上漲，我預計會達到 12,000 點。儘管國家層級的資金流和中國人民銀行的流動性支持了中國 / 香港股市，但經濟數據確實很重要。因此請關注中國基準利率決定和新房銷售數據，兩者可能會影響本週的情況。

關於中國的風險代理主題，銅在本週表現出穩健走勢，儘管我們看到價格接近 3.80 美元時出現賣壓。原油也受到交易者的關注，價格週環比上漲了 3.4%，正在測試 1 月 29 日的支撐位。在看漲通道中，我們看到趨勢上方阻力位在 80.50 美元附近 - 這是一個值得關注的水平。

延續大宗商品主題，白銀（XAGUSD）在 22 美元附近找到了買盤興趣，並且收盤價站穩雙底頸線和 200 日移動平均線 - 看起來可能上漲至 24.00/50 美元。在農產品方面，可可和小麥作為空頭頭寸受到關注，而玉米自​​10 月以來一直呈現穩固的空頭趨勢，但上週五的價格走勢猶豫不決，表明交易者需要警惕本周可能出現的小幅反轉。

值得交易員關注的重要活動風險：

週一

美國現貨股票市場和債券市場將在總統日休市 - 期貨市場將開放但提前關閉。

週二

中國 1 年和 5 年期基準利率（12:20 AEDT）- 市場預計 5 年期基準利率將下調 10 個基點至 4.1%，而 1 年期利率預計將保持在 3.45%。基準利率是家庭可以從商業銀行借貸的基準利率。如果中國央行如近期趨勢一般不放鬆貨幣政策，我們可能會在中國股市中看到一些失望情緒。但這次情況可能會有所不同。所以相反，如果兩個期限的降息幅度超出預期，可能會看到交易者提早增加 CN50 指數的多頭部位。

週三

加拿大 1 月 CPI（00:30 AEDT）- 共識預期是，我們看到加拿大廣義 CPI 為 3.2%（上月為 3.4%），核心 CPI 維持 3.6% 不變。加幣掉期市場預計央行將在 6 月或 7 月會議上首次降息。核心 CPI 超過 3.6% 將吸引大量加幣流入，而低於 3.4% 將吸引加幣賣方的興趣。 GBPCAD（日線）的設定值得關注，如果收盤突破 1.6950 將激發 1.6800/1.6750 的空頭部位。

澳洲第四季薪資價格指數（11:30 AEDT）- 經濟學家的中位數估計是第四季薪資將較上季成長 0.9%，年年成長 4.1%（上季為 4%）。澳元可能會在這一數據點上有小幅波動，但自然取決於結果與預期的差異程度。如果薪資成長超過 4.3%，將是一個大驚喜，並引起澳洲利率交易員的關注，他們預計央行將在 8 月會議上首次降息。

英偉達 Q424 財報（盤後）- 正如在英偉達預覽中所指出的，選擇權市場預期財報發布會引起 -/+11% 的重大波動。如果出現這種反應，可能在現貨市場收盤後引起 NAS100 和 US500 的大幅波動，因此這是一個明顯的事件風險。

週四

FOMC 會議紀要（06:00）澳洲東部時間）- 1 月的 FOMC 會議紀要可能不會引起太大關注，因為它先於上周美國 CPI 和 PPI 數據的發布。然而，任何關於提前結束量化緊縮計劃的消息可能會引起一些關注。

歐元區 HCOB 製造業及服務業 PM 我（初值）（20:00 AEDT）- 市場預期歐元區製造業指數為 47.0（上月為 46.6），服務業指數為 48.8（上月為 48.4）。如果這些中位數預期被證實，那麼我們將看到下降速度略微改善，這對歐元有一定正面影響。除非服務業 PMI 超過 50.0，否則歐元可能不會有太大反應。

英國標普全球製造業及服務業 PMI（初值）（20:30 AEDT）- 市場預計英國製造業指數為 47.5（上月為 47.0），服務業指數為 54.5（上月為 54.3）。因此，預期兩項指標都有輕微改善。如果服務業 PMI 超過 55.0，可能會導致英鎊有所波動，並鞏固英國央行將從 8 月開始降息的預期。 GBPUSD 需要一個催化劑，因為它呈現出窄幅的橫盤震盪，而我更傾向於看多 GBPNOK，同時 GBPCAD 的空頭部位也是我正在考慮的潛在交易。

週五

標普全球美國製造業及服務業 PMI（01:45 AEDT）- 市場預計製造業指數為 50.5（上月為 50.7），服務業指數為 52.1（上月為 52.5）。任何超過 50 的讀數都表明與上個月相比擴張，因此如果一致預期被證實，那麼兩個指標都將顯示擴張，但增速較慢。除非出現明顯超出 / 低於預期的數據，否則很難看到美元或美國股市出現明顯波動。

中國新房價格（12:30 AEDT）- 自 2023 年 5 月以來，中國新房價每月都在下降，因此 1 月的數據很可能會繼續下降。如果我們看到下降速度加快，超過上月的 - 0.45%，那麼中國股市可能會遇到賣盤。任何下降速度改善的跡象可能會受到 CN50 和 HK50 指數的青睞，這些指數已經受到國家層級買盤的提振。

歐洲央行 1 年及 3 年期 CPI 預期（20:00 AEDT）- 目前尚無一致的共識來定價歐元的風險，但最近的預估分別為 3.2% 和 2.5%。對歐元的任何影響都將來自於修訂的幅度。 6 月仍然是歐洲央行啟動降息週期的可能時機。考慮到 EURJPY 向 163 的上漲動能，我傾向於看多。

美國政治 - 南卡羅來納州共和黨初選將於週六舉行 - 這是否將成為 Nikki Haley 正式退出共和黨提名競選的時刻？

重要的企業營收報告

· 美國企業財報 – 家得寶（2 月 20 日盤前）、沃爾瑪（2 月 20 日盤前）、英偉達（2 月 21 日盤後）

· ASX200 企業財報– COH（2 月 19 日）、BHP（2 月 20 日）、WOW（2 月 21 日）、RIO （2 月 21 日）、QAN（2 月 22 日）、FMG（2 月 22 日）

· 香港企業財報 – 匯豐銀行（2 月 21 日）

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