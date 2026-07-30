鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-31 07:36

美軍對伊朗發動新一輪大規模空襲後，德黑蘭週五 (31 日) 矢言展開報復，中東戰火再度升溫。約旦、科威特及埃及接連傳出遭到攻擊或攔截來襲武器，顯示衝突正向周邊國家擴散，也重新推升全球能源供應與航運風險。

美國中央司令部 (CENTCOM) 表示，美軍為回應伊朗突襲美國駐中東部隊的行動，已在兩個小時內完成一波密集打擊，攻擊數十處伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 設施，包括軍事指揮中心、飛彈與無人機基地、沿岸監控及防禦據點，以及海上作戰設施。

‌



伊朗多座城市隨後傳出遭到空襲。

伊朗國營媒體 IRIB 報導，西北部贊詹省有 3 名革命衛隊成員死亡；位於荷姆茲海峽的格什姆島也有 3 人喪生，包括一名幼兒。

伊朗革命衛隊則警告，美軍發動空襲後，「侵略者今天將受到懲罰」，暗示德黑蘭準備採取新一輪報復行動。這項表態意味美伊短暫降溫的局勢再度逆轉，原本試圖恢復外交接觸、避免戰事進一步升級的努力也面臨挫折。

美國總統川普表示，伊朗先前攻擊美軍位於約旦的基地後，美方將對伊朗施以猛烈打擊。他稱，目前已聽取相關事件簡報，美國接下來將繼續強力反擊。

戰火也逐漸波及其他中東國家。

約旦表示，已攔截伊朗發動的新一波攻擊；科威特則稱，一棟屬於中國企業的建築遭伊朗攻擊擊中，造成一名工人死亡。

埃及週四也證實，一架無人機攻擊地中海沿岸的杜姆亞特港，造成兩艘天然氣船起火。其中一艘是美國企業持有的浮式儲存設施，另一艘則是希臘企業擁有的油輪，目前尚無法確認攻擊者身分。

如果後續證實伊朗與埃及港口遇襲有關，將代表戰事進一步延伸至美國的重要盟友及區域調停者，並提高能源設施與國際航運遭受攻擊的風險。

伊朗外交部長阿拉格齊否認伊朗有意危害埃及安全，並稱埃及是伊朗在中東的重要朋友及合作夥伴。他呼籲各方警惕可能被用來破壞區域和平的「假旗行動」，同時將矛頭指向以色列。

另一方面，在沙烏地阿拉伯與美軍聯手攻擊伊拉克境內的親伊朗武裝組織後，沙國國防大臣哈立德．賓．薩勒曼親王分別與川普及美國副總統萬斯會面，轉達王儲穆罕默德．賓．薩勒曼不希望戰事擴大的立場。

知情人士表示，沙國認為親伊朗民兵攻擊民用基礎設施與能源設施已越過紅線，因此必須展現自衛能力。不過，利雅德強調，參與軍事行動並不代表支持全面升級，因為衝突擴大可能帶來難以預測的風險，並延長整場戰爭。

隨著戰火重燃，國際油價再度走高，布蘭特原油週四一度在每桶 90 美元附近徘徊。荷姆茲海峽與紅海曼德海峽的航運安全也重新成為市場焦點。

戰爭爆發前，全球約 20% 的石油運輸會經過荷姆茲海峽，但持續不斷的攻擊已拖慢相關航線的船舶通行。荷姆茲海峽目前不僅是美伊衝突的重要戰場，也是雙方和平談判最難化解的爭議之一。

根據 MarineTraffic 船舶追蹤資料，一艘由卡達企業管理的液化天然氣運輸船「Al Areesh」號，夜間經由伊朗管控航道，從波斯灣穿越荷姆茲海峽駛入阿曼灣。這可能是本月初有油輪遭飛彈擊中以來，首艘通過該海峽的卡達相關液化天然氣船。

伊朗半官方《法斯通訊社》(Fars News Agency) 稱，這艘船是在獲得德黑蘭許可後通行。另有 4 艘船週四沿伊朗控制的航線航行，顯示荷姆茲海峽尚未完全中斷，但船舶通行仍受到交戰雙方的軍事部署及管制影響。