盤後跳水！蘋果財報解讀：零件短缺拖累財測、iPhone與Mac強攻、服務及大中華失色、特納斯接班

鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-31 08:03

蘋果 (AAPL-US) 周四 (30 日) 盤後公布上季 (蘋果會計年度第 3 季，6 月為止) 財報，整體營收獲利優於預期，但受供應瓶頸影響，本季 (第 4 季，9 月為止) 財測讓華爾街失望，盤後股價重挫逾 6%，這也顯示整體產業供應鏈吃緊的衝擊比市場預期更嚴重。 本次財報電話會議的重點如下：

盤後跳水！蘋果財報解讀：零組件短缺拖累財測、iPhone和Mac強攻、服務和大中華失色、特納斯接班、新品布局 (圖:Reuters/TPG)

1、財測失色

‌



Q4 財測關鍵數字 vs 分析師預測

營收增幅：9-11% vs 12%

iPhone 營收增幅：14-16% vs 17.6%

毛利率：47-48%

蘋果財務長 Kevan Parekh 表示，蘋果本季營收預估成長 9-11%，不如 LSEG 訪調分析師所估的 12%，而該季通常是新款 iPhone 上市後的首個完整銷售季度。

此外，iPhone 營收成長預估增幅落在 14-16%，也遜於分析師預測的 17.6%，毛利率則預料將落在 47-48%。

蘋果同時預警，服務業務本季成長將放緩，並指出歐盟等地 App Store 新法規將帶來衝擊，因新法允許開發者直接向用戶收取訂閱費，繞過蘋果抽成機制，此外，遊戲業務收入也低於預期。

財報電話會議結束後不久，蘋果股價一度下跌 6.8%，截稿前仍跌 6.3%。若跌幅維持至周五收盤，將創下蘋果自 2014 年 1 月 28 日以來最大的財報後單日跌幅，當時跌幅為 8%。

2、「評估所有方案」因應供應瓶頸

在電話財報會議上，庫克表示目前正面臨「非常顯著的供應限制」，供應鏈幾乎沒有足夠彈性可迅速化解問題，蘋果正在「評估所有方案」，尋找零組件替代供應來源。

庫克表示，供應限制本季將影響更多 Mac、iPhone 與 iPad 產品，匯率波動也將拖累成長。

他以「百年洪水」(100-year flood) 形容記憶體成本飆升，並表示晶片短缺主要來自 iPhone 與 Mac 需求遠超預期，特別點名 iPhone 17 系列與平價筆電 MacBook Neo 需求強勁。

他說：「根本原因在於，這波產品周期的需求遠超出我們原先預期，而先進晶片製造供應鏈本身的彈性不足，無法滿足如此龐大的需求。」

蘋果也面臨人工智慧 (AI) 資料中心投資熱潮帶來的供應鏈壓力，導致與長期記憶體供應商美光 (MU-US) 之間的關係承受壓力。庫克曾指出，包括記憶體晶片，以及由台積電 (2330-TW) 代工的 iPhone 處理器都面臨供應不足。

3、整體營收優預期，iPhone、Mac 強攻

Q3(6 月 27 日止) 財報關鍵數字 vs 分析師預期

EPS：2.02 美元 vs 1.89 美元 (預測數字未含關稅退款)

營收：1094.2 億美元 (年增 16.4%) vs 1086.5 億美元

毛利率：50.1% vs 47.9% (預測數字未含關稅退款)

現金：1465.2 億美元

各終端產品表現 vs. 分析師共識預期

iPhone 營收：542.5 億美元 (年增 21.7%) vs 538.6 億美元

Mac 營收：103.5 億美元 (年增 28.7%) vs 87.4 億美元

iPad 營收：61.9 億美元 (年減 5.9%) vs 69.2 億美元

穿戴裝置、居家用品及配件 (Wearables, Home and Accessories)：78.8 億美元 (年增 6.5%) vs 78.2 億美元

服務營收：307.4 億美元 (年增 12.1%) vs 312.2 億美元

蘋果上季財報優於市場預期，在消費電子產品普遍漲價下，iPhone 與 MacBook 需求仍保持強勁，帶動營收與獲利雙雙優於預期，其中營收連三季交出至少 15% 的成長表現，淨利雖然有川普政府關稅退款的挹注，但扣除後仍優於分析師預期。

上季最大成長動能仍來自 iPhone，營收年增 21.7% 至 542.5 億美元，高於分析師預估的 538.6 億美元，創下歷年來最佳同期表現。第 3 季往往是 iPhone 銷售淡季，因為時間點很接近秋季新機發表會。

Mac 表現遠勝市場預期，即使入門款 MacBook Neo 與高階 MacBook Pro 已調漲售價，市場需求依然強勁，幫助 Mac 業務銷售仍年增 29%。

今年因全球記憶體供應吃緊，蘋果已調漲 Mac 與 iPad 售價，消費者也紛紛趕在 iPhone 漲價前提前購機。目前蘋果尚未調高 iPhone 售價，但華爾街分析師普遍預期，公司最快可能於 9 月秋季新品發表會調漲 iPhone 價格。

4、服務、大中華業績遜

服務和 iPad 業績則讓市場失望，作為蘋果第二大業務的服務事業包括 App Store、iCloud 及內容服務，上季營收年增 12.1% 至 307.4 億美元，低於市場預估的 312.2 億美元。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，服務業務成長已有放緩跡象，投資人擔心，如果服務營收在 iPhone 仍維持逾 20% 成長時就開始放緩，等到 iPhone 成長回歸正常後，服務事業恐怕還會進一步降溫。

iPad 營收則呈現下滑，庫克歸咎於去年同期推出的平價產品 A16 iPad，墊高比較基期。

各地區營收全面成長，其中大中華區營收年增 22.4% 至 188.2 億美元，但仍低於市場預期。

5、新品布局

蘋果正準備在 9 月推出採用 Google(GOOGL-US) 技術、重新設計的 Siri，並搭配新款 iPhone 亮相。由於投資人擔憂蘋果在 AI 競賽中已落後競爭對手，這將成為一場關鍵考驗。

蘋果也預定今年底至明年春季推出更多 Mac 及 iPad 新品，包括首款觸控版 MacBook 及全新改款 iPad mini，可望進一步帶動銷售。

穿戴、居家用品及配件部分，未來幾個月將推出新款 Apple Watch、智慧家庭中樞 (Home Hub) 及新版 Apple TV 等產品，進一步提振該業務。

這家消費電子巨擘也開始調整銷售模式，本周二推出「Apple Upgrade」裝置租賃計畫，讓消費者以類似汽車租賃方式訂閱 iPhone、iPad 及 Mac，到期後可換新，有助降低近期漲價對消費者衝擊。

6、特納斯接班

在蘋果任職 25 年的特納斯，將於蘋果第 4 季約三分之二時正式接任執行長。該季向來是蘋果最重要的銷售旺季，也是新款 iPhone 等主力產品上市時點，而他接任後最大的挑戰，是帶領蘋果迎接 AI 時代。

特納斯在法說會上表示：「AI 帶來龐大機會，我們專注於自己的發展計畫，對未來非常期待。」庫克也表示，未來財報電話會議將由特納斯主持。

新任執行長未來將推出多項新產品，包括首款摺疊 iPhone、智慧眼鏡等穿戴裝置。