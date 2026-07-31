鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-31 17:10

受美國聯準會 (Fed) 維持利率不變以及中東地緣政治持續緊張的影響，國際金價在經歷長期低迷後，於 7 月份可望迎來 5 個月來的首次單月上漲。

在聯準會維持利率不變後 金價有望自2月以來首度單月上漲(圖:shutterstock)

聯準會在本周的貨幣政策會議上，如市場所料將聯邦基金利率維持在 3.50% 至 3.75% 的區間。儘管內部投票出現分歧 (9 票贊成維持，3 票贊成升息 0.25%)，且聯準會仍保持強硬的緊縮偏向，但此決定仍引發了黃金市場的「緩解反彈」。金價在決議公布後一度大漲 40 美元，隨後雖有所回落，但仍維持在每盎司 4,000 美元以上。

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聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 在聲明中並未提供明確的前瞻性指引，並對美國經濟韌性及通膨環境表達了樂觀態度。然而，華許也強調，若通膨持續偏離 2% 的目標，未來不排除進一步升息的可能性。

分析師 Helen Amos 指出，市場正密切關注 8 月底的傑克森霍爾全球央行年會，預期這將是影響金價的下一個重大觸發點。

儘管金價自戰爭開始以來已下跌約五分之一，但近幾周強勁的「逢低買入」潮，支撐了金價守住 4,000 美元大關。