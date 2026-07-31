鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-31 09:45

韓元兌美元匯率今 (31) 日早盤一度升值至九個月高點，此前首爾外匯當局疑似實施了匯率維穩操作。

韓日聯手干預匯率！韓元兌美元飆升至9個月新高 日元創兩年多單日最大升幅

首爾時間上午 6 點左右，韓元兌美元升值至 1418 韓元，創 2025 年 10 月 20 日以來的最高水準。截至當地時間今日上午 9 時 37 分，韓元兌美元報 1430 韓元。

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韓元的升值與日元的上漲同步。在週四 (30 日) 紐約交易時段，日元兌美元匯率一度升值 3.3%，創下自 2023 年 12 月以來的最大盤中升幅紀錄。對此市場普遍猜測日本當局出手干預。

首爾 KB 國民銀行分析師 Lee Min-hyuk 表示，韓元與日元之間的相關性引發了外界猜測，兩國外匯監管機構可能已介入市場。

他並推測說：「韓元和日元隔夜走強「恐顯示韓日當局可能已共同干預」。

市場正屏息等待日本央行 (BOJ) 決議，總裁植田和男的記者會將決定日元這輪反彈是趨勢反轉，還是短暫脈衝。BOJ 預計維持政策利率在 1% 不變，決議可能獲得政策委員會廣泛多數支持。BOJ 也將發布季度展望報告，包含更新的經濟成長和通膨率估值，而受到日本國內活動韌性和 AI 相關投資的強勁需求支撐，決策官員可能上調日本成長預期，

日本財務大臣片山皋月今日迴避日元飆升是否是干預結果的問題，僅稱將「保持高度警惕，並採取適當措施」。

隨後不久，日本外匯事務負責人三村淳暗示，一直得到美國同行和其他國家的支持。