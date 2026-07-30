鉅亨網編譯羅昀玫 綜合寫作 2026-07-31 06:33

多家外媒週四 (30 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 與 Meta (META-US) 同樣投入逾千億美元擴建 AI 資料中心，最新財報卻換來截然不同的市場評價。關鍵不在於兩家公司是否受惠於 AI，而是龐大資本支出能否迅速轉化為收入、獲利及自由現金流。

微軟週四股價大漲 15.51%，創 2008 年以來最佳單日表現；Meta 則下挫近 8%，連續第 11 個交易日收黑，創上市以來最長連跌紀錄，這段期間累計跌幅超過 20%。

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兩家公司最新一季營收均維持強勁成長，但微軟已透過 Azure 雲端服務與 Copilot 軟體，建立相對清楚的 AI 變現模式；Meta 的 AI 基礎設施目前主要供內部使用，投資效益雖反映在廣告業務上，卻尚未形成可直接收費的獨立收入來源。

微軟最新一季營收優於市場預期，Azure 營收成長 43%，增速超出分析師預估。Microsoft 365 Copilot 付費席次突破 3,000 萬個，高於 4 月公布的逾 2,000 萬個，顯示企業客戶採用 AI 工具的速度持續加快。

(圖：shutterstock)

微軟企業軟體部門營收已連續 16 季優於預期，獲利能力也較去年同期提升，一定程度化解市場對生成式 AI 可能顛覆傳統軟體訂閱模式的疑慮。Azure 所屬的智慧雲端部門雖承受折舊費用攀升壓力，仍透過營運效率改善，使營業利益率維持在去年同期水準。

現金流表現 拉開兩家公司的差距

微軟在扣除資本支出後，單季仍創造接近 200 億美元現金流，足以支應股票回購及後續投資。公司也維持 2026 會計年度資本支出展望不變，儘管暗示 2027 年度支出可能再擴大，投資人仍認為 Azure 與 Copilot 的成長已證明相關投入開始產生回報。

反觀，Meta 的核心廣告業務同樣亮眼。公司第二季營收年增 28%，創 2021 年疫情帶動業務高速成長以來最佳表現；廣告曝光次數增加 14%，平均廣告價格上升 12%，反映 AI 推薦及廣告投放工具正在改善平台效率。

(圖：shutterstock)

然而，亮眼的營收成長未能抵消支出壓力。Meta 單季自由現金流年減 91% 至 7.84 億美元，扣除資本支出後「幾乎未留下現金」，並已連續三季暫停股票回購。

Meta 研發支出較去年同期暴增 67%，占單季營收 36%，營業利益率則年減 12 個百分點，每股盈餘也明顯低於市場預期。

公司預估本季營收介於 610 億至 640 億美元，中間值 625 億美元，同樣不及分析師預估的 631.5 億美元。

兩家公司最根本差異—AI 運算資源用途

微軟可透過 Azure 將資料中心容量出租給外部客戶，同時利用 Copilot 收取軟體訂閱費，因此資本支出能較直接地轉化為收入。

Meta 新建的 AI 伺服器則主要用於內部模型訓練、推論及產品開發，缺乏類似 Azure 的成熟對外收費平台。

Meta 執行長祖克柏表示，公司已收到不少承租運算資源的邀約，對方甚至願意支付高於 Meta 建置成本的價格，暗示未來可能發展雲端服務。

不過，財務長 Susan Li 隨後表示，公司現階段仍將優先把運算能力用於自身的訓練及推論需求，對外出租的具體模式與時程仍不明朗。

微軟與 Meta 週四股價呈現兩樣情，凸顯市場並非反對科技巨頭擴大 AI 投資，而是開始要求更具體的財務回報。