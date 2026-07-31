鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-31 14:18

日本央行在周五 (31 日) 的金融政策決定會議上，以 8 比 1 的壓倒性多數票數決定將政策利率維持在 1.0% 不變 ，此舉反映出日銀在 6 月升息後，傾向於觀察其對經濟與物價情勢的影響，並對中東衝突與日元匯率保持謹慎態度。

受周五決定的影響，日元走弱，美元兌日元匯率上漲 0.7%。

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在本次會議中，審議委員高田創是唯一的反對者。他提議將利率提高至 1.25% 左右，認為隨著海外金融政策轉向及國內物價上行風險增加，日本已進入需要機動調整政策的「新階段」，但此案最終被多數否決。

根據日銀同步發布的「經濟與物價情勢展望報告」，政策委員將 2026 年度實質國內總生產 (GDP) 人工智慧 (AI) 相關需求的增加，以及政府補助政策對國內消費的支撐。

在物價方面，2026 年度的核心消費者物價指數 (CPI) 預測則從原先的 2.8% 下修至 2.5%。這主要是受到東京政府實施公用事業補貼的影響，短期內減緩了通膨壓力。然而，日銀指出，隨著薪資與物價良性循環的維持，基調物價預計在 2026 年底至 2027 年度趨於 2% 的目標水準。

儘管本次維持利率不變，日銀強調若經濟與物價展望如期實現，將繼續提高政策利率，以調整金融寬鬆程度。日銀特別提到，日元貶值及 AI 帶動的半導體價格上漲，仍可能導致物價「上行風險」大於下行風險，甚至有超越 2% 目標的可能性。