美光飆漲18% 三星一句話點燃記憶體全面反攻

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-31 06:30

市場熟悉的那檔美光 (MU-US) 股票又回來了！《巴隆周刊》報導，美光周四 (30 日) 大漲 18.4%。 該股在截至周三連續四個交易日下跌期間累計重挫 25%，即使計入周四漲幅，7 月以來仍下跌逾 20%。

美光飆漲18%，三星一句話點燃記憶體反攻(圖：Shutterstock)

全球最大記憶體晶片製造商、美光競爭對手三星 (Samsung) 周四公布財報，幾乎全面優於市場期待：營業利益年增高達 1,814%、營收創下歷史新高，同時示警記憶體供應短缺將持續至 2028 年。

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三星的財報原本就應該成為記憶體股反彈的催化劑，而這波反彈似乎已於周四展開。

不只美光強彈，SK 海力士 (SKHY-US) 也大漲 17.5%。

三星記憶體事業主管 Jaejune Kim 的樂觀談話，也明顯推升市場信心。

他在三星財報電話會議上談到，「預計 2027 年的供應限制將比 2026 年更加嚴峻，這進一步強化我們的看法，也就是記憶體短缺情況將持續至 2028 年。」

不過，三星股價也受到市場對記憶體前景擔憂的影響。三星在南韓市場交易中收盤下跌 0.7%，儘管盤中一度大漲約 8%。