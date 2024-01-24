Pepperstone交易員每週指南 - 是時候買入波動性了嗎？

隨著美國 CPI 和 PPI 的發布，市場更加確信聯準會的寬鬆週期將從三月開始，預計從這個起點開始，每次會議都會降息 25 個基點。收短期端推動，殖利率曲線正在變陡（美國 2 年期和 30 年期的曲線不再倒掛），美國 2 年期公債殖利率連續六天下跌，本週累計下降 23 個基點。

美國 5 年期實際利率（即美國 5 年期公債經過未來 5 年預期通膨調整後的利率）創下了新的周期低點，是自 2023 年 5 月以來的最低收益率。

有些人認為美國 CPI 數據使聯準會在三月放鬆政策的空間減少了。也許是這樣… 但當我們從 CPI 和 PPI 中提取出影響核心 PCE 計算（1 月 27 日發布）的組成部分，估計環比增長大約為 0.2%，這使得核心 PCE 的 6 個月年化增長率為 2% 左右 - 考慮到核心 PCE 是美聯儲制定政策的重點 - 就這樣，我們有了一個明確的理由來解釋為什麼債券和利率市場認為三月是降息啟始點。

聯準會在三月降息的隱含機率（感謝我的同事 Michael Brown 提供此圖表）

本週二（週三凌晨 3:00AEDT）聯準會成員 Christopher Waller 的演講將是本週的一個關鍵焦點。回想一下，他在去年 11 月底透過明確時間線和降息路徑引發了市場上漲，這本質上開始了聯準會的政策轉向和年終風險上行。

隨著提前開始量化緊縮（QT）調整的討論，以及相對較低的美國債券收益率情況，令人驚訝的是美元表現依然堅挺，美元指數（DXY）在 102.70 至 102.10 的區間內橫盤整理。過去一週中，GBPUSD 在 G10 貨幣中表現最佳，價格一度推至 1.2800，而在新興市場外匯領域，BRL 則錄得最大收益。

不過在這樣的背景下，黃金似乎經歷了一次復興。 4 小時圖上，金價收在近期下跌趨勢之上，而日線價格則收在 5 日指數均線之上。疲軟的美國零售銷售數據可能為黃金多頭帶來新的活力，並將目標價定在 2,075 美元。

股票市場的情況好壞參半，日經 225 指數 6.9% 的大幅上漲引發人關注。儘管如此，風險與回報的權衡表明，應該避免建立新的多頭頭寸，等待市場的一些熱度消退。除了相對強弱指數（RSI）達到 80 之外，還有 87% 的股票高於 50 日均線，68% 的股票收盤創下 4 週新高。這是狂熱的跡象和逆市操作的信號，或者是廣泛參與的反映而因此看漲？我傾向於後者。

儘管美國的企業財報陸續公佈，美國選舉進程在愛荷華州正式拉開序幕，但中國再次成為焦點，特別是零售銷售、第四季 GDP 和房地產銷售。中國 / 香港股市仍然面臨挑戰，但市場趨勢正在轉向，空頭看到了我們可能從趨勢頭寸轉向盤整交易的跡象，其中 CHINAH、HK50 和 CN50 的區間交易可能是一種策略。我們將拭目以待，但如果數據比預期疲軟，或者我們沒有看到預期的貨幣政策寬鬆程度，那麼挫敗情緒可能會導致新一輪的拋售。

美國股指的佈局看起來與兩週風險保持平衡 - 風險多頭自然希望 US500 突破 4800 點，NAS100 突破 17000 點，但隨著本週 VIX、指數和單股期權到期（以下是時間表），人們懷疑我們是否會在期權到期後看到更高的波動性。這顯然是風險管理的一個重要考慮因素。

祝各位好運。

本週交易者需要關注的重要事件風險：

美國市場因馬丁路德金日（週一）休市 - 期貨交易部分進行。

市場對寬鬆政策開始日期的預期以及掉期定價的降息幅度

中國 1 年期中期借貸便利（MLF）利率（1 月 15 日 12:20 AEDT） - 我們預期中國人民銀行將中期借貸便利利率調降 10 個基點至 2.4%（從 2.5%），也有可能下調 15 個基點至 2.35%。低於 10 個基點的下調可能會對 CHINAH、CN50 和 HK50 產生影響。我們也正在關注中國是否會進一步降低銀行存款準備率（RRR）。

英國就業和工資（1 月 16 日 18:00 AEDT） - 在薪資方面，共識預期是平均每週收入 3M/YoY 略微下降至 6.8%（從 7.2%）。此結果將影響英國利率定價，目前首次 25 個基點降息預計在 5 月進行。 GBPUSD 似乎在 1.2800 附近遇到了較大賣出壓力，因此英鎊多方希望看到此處的突破以增加多頭部位。偏向 EURGBP 在 0.8560 交易。

中國第四季 GDP（1 月 17 日 13:00AEDT） - 經濟學家的中位數估計預計第四季 GDP 將季成長 1%，年成長 5.2%（第三季為 4.9%）- GDP 本質上是一個回顧性數據點，但鑑於國際資金管理者對投資中國的信心不足，我認為中國 GDP 報告的結果可能會影響市場波動性。

中國工業生產、固定資產投資、零售銷售、房地產銷售（1 月 17 日 13:00AEDT） - 市場預計這些數據點分別為 4.5%、2.9%、8% 和 - 9.5%。當然，市場將密切關注房地產銷售數據，尋找進一步證據表明銷售正在觸底。

英國 CPI（1 月 17 日 18:00 AEDT） - 對於英鎊交易者來說是一個潛在的波動性事件，因此在數據發佈時需監控風險 - 市場預計廣義 CPI 年同比漲幅為 3.8%（從 3.9%），核心 CPI 為 4.9%（從 5.1%）。 GBPUSD 一週隱含波動率為 6.67%（12 個月範圍內的第 17 百分位），預計從週五收盤水準波動 ±105 點。

美國零售銷售（1 月 18 日 00:30 AEDT） - 中位數共識預期銷售季增 0.4%， 「控制組」元素漲 0.2%。市場選擇性地關注這個數據點，但我認為如果出現環比下降，可能會影響市場情緒，促使美元賣盤增加。

澳洲就業報告（1 月 18 日 11:30 AEDT） - 中位數估計是創造 1.5 萬個工作崗位，失業率維持在 3.9% 不變。澳元利率期貨將 6 月澳洲央行會議定價為可能的首次降息，這項定價可能會受到質疑，但需要失業率的變動才能實現。

日本全國 CPI（1 月 19 日 10:30 AEDT） - 市場預期日本廣義 CPI 降至 2.6%（從 2.8%），核心 CPI 則錄得 3.7%（從 3.8%）。考慮到上週日本實質薪資下降 3%，以及日本通膨下降，在其他 G10 央行預計開始降息週期之際，結果大概率不會鼓勵日本央行提高利率。

聯準會發言人 – Waller（1 月 17 日 03:00AEDT）、Williams、Bostic、Daly

可能影響市場情緒的其他因素：

美國企業財報 - 美國財​​報前景較為平靜，約 3% 的 US500 市值公司發布財報 - 高盛和摩根士丹利引起關注，同時我們也將看到幾家區域銀行發布數據，因此請關注 KRE ETF。

美國政治 - 週一我們將得到愛荷華州黨團會議的結果 - 川普幾乎肯定會贏得共和黨提名，但 Nikki Haley 是否能獲得一些支持，並帶入 1 月 23 日的新罕布什爾州初選呢？

美國期權到期 - 美國股指選擇權到期（1 月 16 日）， VIX 選擇權到期（1 月 17 日），股票選擇權到期（1 月 19 日）。

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