交易手冊：空頭失勢，風險升溫

上週事件密集，極端的恐懼情緒已經被定價到風險資產中，但隨後的市場趨勢依然非常豐富。

本週的問題是，是要追漲，還是在短期趨勢內買進低點，抑或是要反其道而行。

事實上，我們看到美國 10 年期公債在一週內下跌了 26 個基點，降至 4.57%，而 10 年期實際利率下跌了 23 個基點，降至 2.17%，導致市場部位非常偏空。隨著買家開始平倉甚至逆市買入美國國債，股市的壓力得到釋放，使得美國標普 500 指數錄得年內最大的周漲幅（+5.9%），並重新奪回了 50 日均線。高空倉股票經歷了一輪火爆上漲。

納斯達克 100 指數（NAS100）創下了自 1 月以來的最佳週漲幅，價格關注到 15,181 點的趨勢阻力。 VIX 指數下跌 6.4 個波動率點至 14.9%，而高收益信貸利差收窄了 39 個基點。

市場確實對美國特殊主義的故事產生了質疑，導致大量資金流入美元資產。雖然美國財政部傾向於把即將發行的債券偏向短期，有助於壓平美國 2 年期和 10 年期的收益曲線，但我們也看到美國非農就業報告明顯變冷，與製造業和服務業界的 ISM 數據以及消費者信心報告一起呈現疲軟跡象。

美元走弱助力風險資產表現

外匯隱含波動性交投至 2022 年以來的最低水平，我們看到美元普遍受挫，一週內貶值 1.4%。高貝塔外匯（如智利比索 CLP、哥倫比亞比索 COP、墨西哥比索 MXN、紐西蘭元 NZD 和澳元 AUD）都表現出色，獲得了可觀的漲幅。英鎊兌美元在 1.2400 附近止步，而歐元兌美元預計升至 1.0750。

頭寸配置在這些波動中扮演了重要角色，債券和股票空頭紛紛大幅回補，風險對沖交易被解除，同時也有少量積極的原生多頭頭寸建立。隨著大部分部位調整已經完成，雖然數據走軟是可以接受的，但如果經濟狀況惡化，將會出現一個負面影響情緒的臨界點，屆時可能會看到股債齊漲。

SOFR（美國隔夜拆借利率）期貨合約定價顯示，市場對 2024 年再度降息額外定價了 20 個基點（總計 106 個基點的降息），凸顯了市場對經濟成長趨緩的擔憂。關於聯準會何時首次降息再度引發熱議，市場預計此舉將在 5 月的 FOMC 會議上實施。如果這一主題受到關注，美國大型科技股將表現出色。

本週展望

展望新的一周，我們可以看到事件風險相對較小，因此市場可能會稍事休整。本週將有包括鮑威爾在內的 17 名不同的聯準會發言人發表講話，我們可能會看到一些對更寬鬆的金融狀況的適度回調，或將擾亂風險。我更傾向於在股市和風險外匯出現下跌時買入，因為長端美國國債的上漲勢頭似乎過於強勁。始終保持開放的思維至關重要。

除了美國數據和央行討論，澳洲聯邦儲備銀行會議、中國數據以及拉丁美洲地區的數據將引起關注。

我喜歡的交易 - 做空 NOKSEK、USDCLP、EURAUD、EURCHF（跌至 0.9670）以及美國原油。在多頭方面，我看好 AUDCAD、咖啡和 GBPCAD。

交易員需要關注的重大事件風險：

澳洲聯儲會議（週二 14：30 AEDT） – 該會議對澳元和 AUS200 指數敞口帶來明顯風險。雖然經濟學家在 25 個基點的升息問題上大致上持一致的看法，但利率市場定價升息機率為 60%，到 2024 年 6 月達到總計 43 個基點升息的峰值利率。基本情況是這次會議進行 25 個基點的升息，但維持利率不變也不會完全令人震驚。 AUDUSD 看起來有望上漲到 0.6600，但我也看好做空 EURAUD 的交易，瞄準 1.6250 的反彈。

澳聯儲貨幣政策聲明（週五 11:30 AEDT） – 澳聯儲將發布其最新經濟預測，2023 年 12 月的核心 CPI 預計將上調 40 個基點，達到 4.4%，廣義 CPI 達到 4.5%。我們仍應看到澳聯儲在 2025 年 12 月前回到 2-3% 的通膨目標範圍。失業率預計會下調，未來幾年的 GDP 預測可能會適度上調。

中國貿易差額（週二 – 時間未定） – 市場普遍預期進口額的下降速度會進一步改善，預計進口下降 4.5%，出口下降 2.9%。

中國 CPI/PPI（週三 12:30 AEDT）– 市場預計 CPI 為 - 0.2%，PPI 為 - 2.8%（從 - 2.5%）。不太可能成為一個主要的活動風險，因為 USDCNH 是由美元推動的。

英國第三季 GDP（週五 18:00 AEDT) – 共識是季度環比下降 0.1%，年同比增長 0.5%，成長數據並不令人振奮。儘管 GDP 是經濟體的落後指標，但由於交易者對成長度量非常敏感，這些數據仍可能影響英鎊。部位顯示市場持有大量英鎊空頭頭寸，特別是持有大規模淨空頭寸的實盤帳戶。槓桿基金（主要是對沖基金）也持有相當數量的空頭頭寸，並在上週增加了這些頭寸。

墨西哥 CPI（週三 23:00 AEDT）– 共識估計廣義 CPI 將達到 4.28% 的同比增長，核心 CPI 同比增長位 5.5%（而前值為 5.76%）。鑑於市場預計首次降息將在明年 3 月至 5 月期間進行，只有 CPI 數據非常疲軟才會促使市場定價提早。然而，由於墨西哥央行希望在放鬆政策之前看到更大程度的通膨放緩，這對墨西哥比索（MXN）交易者的部位構成風險。

墨西哥央行會議（週五 06:00 AEDT）– 我們幾乎可以肯定會看到利率維持在 11.25%。墨西哥央行的展望和指導可能會帶來 MXN 的波動。

智利 CPI（週三 22:00 AEDT）– 共識是我們會看到 CPI 通膨環比增長 0.6%，同比增長 5.1%（持平）。在 10 月的會議上，智利中央銀行（BCCh）削減了 50 個基點，幅度小於預期，並且停止了美元購買，我們看到智利比索（CLP）出現了驚人的漲勢。儘管市場預計 BCCh 在 12 月的會議上將再次削減 50 個基點，但 CLP 的走勢將受到市場風險情緒和 CPI 數據的影響。我看好 USDCLP 進一步走低。

美國密西根大學調查及 1 年及 5-10 年通膨預期（週六 02:00AEDT）

關鍵的企業營收 – 西太平洋銀行（WBC）（11 月 6 日）和澳洲國民銀行（NAB）（11 月 9 日）的全年營收

央行發言人

英國央行 - Huw Pill（11 月 7 日 04:00 AEDT 和 11 月 9 日 19:30 AEDT），行長 Bailey（11 月 8 日 20:30 AEDT）

歐洲央行 – Lane（11 月 8 日 19:45 AEDT 和 11 月 9 日 19:10 AEDT），主席拉加德（11 月 10 日 04:30 AEDT）

聯準會 – 主席鮑威爾（11 月 10 日 06:00 AEDT）

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