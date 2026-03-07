鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-07 19:00

在中東衝突升級與能源價格飆升的背景下，全球金融市場震盪加劇。最新資金流向數據顯示，投資人正大幅撤出美國股票基金，同時轉向貨幣市場基金與債券等避險資產。

美股資金大逃離！219億美元撤出股票基金、油價暴漲引爆通膨憂慮。(圖：Shutterstock)

根據倫敦證券交易所最新統計，在截至最近一週的期間內，投資人明顯加快撤出美國股票基金的腳步，單週淨流出金額達 219.2 億美元，創下近八週以來最大規模的資金外流。

其中，成長型股票基金承受的賣壓最為明顯，資金淨流出達 111.5 億美元。

與此同時，美股市場也出現明顯回檔。隔夜三大指數全面走低，道瓊工業指數盤中一度重挫超過 900 點，科技股權重較高的那斯達克指數在尾盤急跌，最終收跌 1.59%。

市場動盪的背後，主要與中東地緣政治風險升溫有關。隨著美國與以色列對伊朗的衝突持續升級，國際油價與天然氣價格迅速攀升，市場對通膨再度升溫的憂慮升高。

投資人擔心能源價格上漲可能拖慢通膨回落的速度，進而迫使聯準會延後降息時程，這也成為資金撤出美國股票基金的重要原因之一。

資金大舉撤離股市

隨著市場對中東局勢升溫的憂慮加深，投資人開始降低風險部位。

數據顯示，在截至 3 月 4 日的一週內，美國股票基金出現 219.2 億美元的資金淨流出，創下自今年 1 月 7 日以來最大的單週撤資規模。

《路透》指出，隨著中東衝突進入第七天，國際油價正朝向自 2022 年初以來最大單週漲幅邁進。能源價格飆升使市場對通膨再度升溫的擔憂加劇，也提高了聯準會延後降息的可能性。

從基金類型來看，成長型基金承受的賣壓最為明顯。倫敦證券交易所統計顯示，截至 3 月 4 日當週，美國成長型股票基金遭到 111.5 億美元的資金撤出，為 2025 年 12 月中旬以來最大單週流出。

不過，價值型基金仍持續吸引資金，當週淨流入約 1.46 億美元，已連續第四週呈現資金流入。

另一方面，美國產業型基金當週整體吸引約 12 億美元資金，其中工業類基金流入 16.5 億美元、公用事業基金流入 6.71 億美元，金屬與礦業基金也吸引約 5.82 億美元的資金。

在避險需求升溫下，資金持續湧向低風險資產。美國貨幣市場基金當週吸引 225.1 億美元資金流入，創下八週以來新高；美國債券基金則連續第九週出現資金淨流入，規模達 72.9 億美元。

其中，中短期投資級債券基金、市政債基金以及中短期政府與國債基金分別吸引 17.1 億美元、14.4 億美元與 9.29 億美元資金。

全球市場同樣受到影響。本週以來，MSCI 全球指數已下跌超過 2.5%，可能創下自 2025 年 4 月初以來最差的單週表現。整體而言，全球股票基金當週出現約 14.4 億美元資金淨流出，主要受到美股基金大幅撤資拖累。

不過，各區域資金流向出現分化。歐洲股票基金仍維持資金流入，但規模從前一週約 118.8 億美元降至 88 億美元；亞洲股票基金則吸引約 74.3 億美元的淨流入。

在全球產業基金方面，工業與能源板塊分別吸引 25.3 億美元與 12.1 億美元資金流入，而金融類基金則出現約 19 億美元的資金外流。

避險資產的吸引力同樣上升。全球貨幣市場基金當週錄得 202.2 億美元淨流入，與前一週大致持平；全球債券基金則連續第九週出現資金淨流入，總額達 161.2 億美元。

其中，短期債券基金的流入金額從前一週約 12.3 億美元大幅增加至 36.2 億美元；歐元計價債券基金與公司債基金也分別吸引 23.1 億美元與 20.9 億美元資金。

值得注意的是，部分投資人反而減持貴金屬相關投資。數據顯示，黃金與貴金屬大宗商品基金當週遭到約 26.2 億美元的淨賣出，為近八週內第二次出現單週資金流出。

至於新興市場，資金流入動能也有所減弱。股票基金當週吸引的資金降至約 53 億美元，為八週以來最低水準；債券基金的淨流入規模也從前一週約 30.4 億美元下降至 25 億美元。

國際油價飆升

中東戰事升級正對全球能源市場造成劇烈衝擊。由於荷姆茲海峽的航運活動幾乎陷入停滯，市場對原油供應中斷的憂慮迅速升溫，帶動美國原油期貨價格大幅上漲。

同時，交易員也開始重新評估主要央行的政策前景，擔心若能源價格持續飆升，通膨壓力將再度抬頭，迫使各國央行維持更為鷹派的貨幣政策。

《彭博》報導指出，儘管美國總統川普暗示政府可能採取「緊急措施」以抑制油價，同時美國財政部也放寬印度購買俄羅斯原油的相關限制，但油價仍持續走強。

隨著戰事遲遲未見降溫，高盛集團警告，若原油供應中斷持續，油價可能突破每桶 100 美元。歐洲柴油期貨本週漲幅更已超過 50%，各國央行也開始對通膨可能再度升溫表達憂慮。

根據聯合海上資訊中心的報告，目前荷姆茲海峽的商業航運已接近「全面停擺」，主要原因包括安全威脅升高、保險限制、營運不確定性以及實際航運中斷等因素。

自 2 月 28 日美國與以色列展開軍事行動以來，衝突已波及十多個國家，對全球石油市場造成明顯衝擊。

隨著敵對行動升級，荷姆茲海峽航運幾乎中斷，使全球能源供應面臨壓力，一些生產商被迫暫停產能，煉油廠與油輪運輸也受到影響。

卡達能源部長表示，若油輪無法通過荷姆茲海峽，原油價格可能在兩到三週內衝上每桶 150 美元。

市場同時擔憂衝突可能演變為長期對峙。國際能源署資料顯示，去年平均每天約有 2000 萬桶石油及相關產品經由荷姆茲海峽運輸，但本週船舶追蹤數據顯示，該航道的航運量已大幅下降。