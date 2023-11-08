美宣布無貿易夥伴符合匯率操縱標準 觀察名單涵蓋台灣在內6經濟體

美國財政部宣布，沒有任何一個主要貿易夥伴國存在「匯率操縱」情形，但將中國、德國、馬來西亞、新加坡、台灣續留在觀察名單上，並將越南重新列入觀察，原本也在觀察名單上的瑞士和南韓則被排除。

美國財政部在這份周二 (7 日) 公布的半年貨幣報告中，針對涵蓋美國 78% 貿易的主要夥伴國進行政策審議和評估，時間是截至 2023 年 6 月為止的四季。

越南因為經常帳順差超過門檻，而被重新列入名單。中國續留名單的原因是與美國存在龐大的順差，而且匯率政策缺乏透明度，但報告也指出，在監控期間，推升人民幣的干預行動，並未大到超越門檻。

美國財政部依據的三個標準，分別為對美商品及服務貿易順差超過 150 億美元；經常帳順差占國內生產毛額 (GDP) 超過 3%，或依美國財政部模型估算該經濟體有龐大經常帳缺口；淨買匯金額占 GDP 超過 2%，且 12 個月中有 8 個月以上為淨買匯。

美國財長葉倫在報告中說：「全球經濟依然比許多人一年前預測的更加強韌，然而，因為俄烏戰爭、中東地緣政治壓力、居高不下的通膨、中國房地產市場可能加深的壓力，讓全球經濟展望仍面臨高度不確定性。」

「在報告期間，美國貿易夥伴大多數外匯干預的形式都是出售美元，藉此提振本國貨幣。然而，財政部仍對各國的外匯作為高度警戒，拜登政府強烈反對任何貿易夥伴試圖人為操縱匯率，以取得優於美國勞工不公平優勢的企圖。」