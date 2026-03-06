鉅亨網編譯段智恆 2026-03-07 00:40

《彭博》周五 (6 日) 報導，國際能源總署 (IEA) 表示，儘管中東衝突升溫推高能源價格，但目前全球石油供應仍相當充裕，暫無必要動用緊急石油儲備。

IEA 執行長比羅爾 (Fatih Birol) 周五在布魯塞爾表示，IEA 目前沒有計畫協調會員國釋出戰略石油儲備。他指出，所有政策選項仍保留，但目前市場石油供應仍然充足，甚至存在「相當大的過剩」。

‌



近期中東局勢升溫使能源市場波動加劇。美國與以色列 2 月 28 日對伊朗發動空襲後，區域衝突升級，推升原油、天然氣與成品油價格，也引發市場對全球通膨壓力再度升高的擔憂。

布蘭特原油期貨周五在倫敦一度升破每桶 89 美元，創近兩年新高，原因是波斯灣重要航道荷姆茲海峽的航運活動幾乎停滯。與此同時，美國汽油零售價格也升至 2024 年以來最高水準。不過，目前油價仍明顯低於 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後的高點。

比羅爾表示，目前市場面臨的主要是物流與運輸中斷，而非實質供應短缺，因此 IEA 仍持續觀察局勢發展。

IEA 負責協調美國、德國、日本等已開發國家的緊急石油儲備，過去曾在重大能源危機時動用，包括 2022 年俄烏戰爭以及 2011 年利比亞動盪。

在此次危機中，各國政府仍可能採取不同政策。日本政府正考慮是否釋出部分石油儲備以因應局勢。此外，美國近期也允許印度暫時增加俄羅斯原油採購，對這個全球主要原油進口國放寬先前的制裁壓力。

市場同時注意到，近期俄羅斯與伊朗原油因美國制裁加強，部分貨油滯留海上油輪。一旦亞洲煉油廠恢復採購，這些庫存可能迅速流入市場，進一步緩解供應壓力。

歐盟近期也向成員國表示，目前尚無理由釋出戰略石油儲備。知情人士透露，美國政府目前同樣沒有立即動用國家石油儲備的計畫。