美伊戰火震盪 美銀拋「避震三支柱」：油價90美元、美元指數上100、美債殖利率抵5%
鉅亨網編譯余曉惠
面對美伊戰爭帶來的市場動盪，美國銀行 (BofA) 首席投資策略師 Michael Hartnett 提出安度地緣政治動盪的三大關鍵交易策略，包括油價突破每桶 90 美元即反手放空、美元指數衝破 100 逢高減碼，並在長天期公債殖利率觸及 5% 時進場買進。
目前油價與美元正逼近這些目標：布蘭特原油期貨周五 (6 日) 突破 90 美元，美元指數 (DXY) 來到 98.89。30 年期美債殖利率則尚有一段距離，目前約為 4.76%。
政治因素將使戰事降溫
Hartnett 在每周發布的「Flow Show」研究報告中解釋，他認為 3 月將見證美伊戰爭的「降溫」，主要是「政治」因素考量。目前美國總統川普在經濟與通膨方面的支持率分別徘徊在 40% 與 36%，按照這個邏輯，白宮不會希望看到油價持續飆升，因為這已導致美國汽油價格大漲 15%。
若中東戰火能如 Hartnett 團隊預期般短暫結束，且風險胃納在 3 月觸底，他所謂的「通膨繁榮受益者」將重啟漲勢。這類標的包括大宗商品、國際股市及新興市場。
然而 Hartnett 警告，若投資人的看空部位不夠強大，且各國央行政策並未出現「恐慌性調整」，市場的復甦之路將會走得相當辛苦。此外，他認為風險資產若要出現實質好轉，必須看到川普支持率回升。
風險資產回春的先決條件
Hartnett 指出，股市若要重啟漲勢，還需要滿足其他條件：
這種部位調整將為反彈奠定更好的基礎，但要讓反彈訊號變成「綠燈」，目前的油價與美元的上漲動能需要減弱。
當心油價衝擊與降息預期落空
Hartnett 也明確警告，上述投資建議必須建立在中東衝突受控且為時短暫的前提之下。如果伊朗情勢升級、導致戰爭擴大至整個區域，並使油價衝破每桶 100 美元，屆時將引發嚴重的「油價衝擊」。
此外，若美元指數逼近 100 大關，Hartnett 認為聯準會 (Fed) 降息的可能性將因此降低。近幾個禮拜以來美國公債殖利率曲線趨平，正開始反映市場對 Fed 接下來到今年年底可能不會有任何寬鬆政策的預期。
Hartnett 還提到，標普 500 指數若跌破 6600 點，將是市場已清空過度多頭部位的一個信號。標普 500 周五收盤報 6740.02 點。
不過，目前市場中有一項令 Hartnett 感到鼓舞的跡象：AI 基建的資本支出可能已經觸頂，證據在於：輝達 (NVDA-US) 最近告知投資人，「已不再考慮」原本對 OpenAI 多達 1000 億美元的投資計畫。
Hartnett 認為，資本支出指數級的成長一旦減速，將緩解信用市場的壓力，並可能降低爆發「信用事件」的風險。
