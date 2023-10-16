Pepperstone交易者每週策略手冊－能源市場引導情緒

我們關注本週預定的經濟數據和美國財報，並質疑鑑於來自中東的流動性消息是否會影響這些事件，或者地緣政治是否會消耗全部注意力和直接情緒。

週五，在中東局勢惡化之前，我們看到人們紛紛湧入對沖投資組合。局勢瞬息萬變，現在說週五的對沖是否毫無根據還為時過早，但已經出現了一些積極的消息——例如，美國國務卿布林肯表示援助將通過埃及邊境到達加沙，以色列向加沙南部開放供水，超過 60 萬加薩人向南遷移。

美國國家安全顧問傑克 · 沙利文和伊朗官員之間的通話是一個進展，美國警告不要增加侵略。隨著以色列的地面攻勢深入加沙，風險和能源市場將關注伊朗官員的頭條新聞和行動，這些官員表示他們有責任援助巴勒斯坦人。

觀察原油和天然氣

能源市場是本週第一個推動廣泛市場情緒的衍生性商品，原油和天然氣引導投資者交易波動性（選擇權），以及黃金和國債等經典對沖產品。在「長期走高」以及美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 0.4% 的背景下，能源價格上漲可能會對市場情緒產生單向打擊。

鑑於市場參與者普遍對地緣政治發展的風險定價能力較差，難怪大多數人都希望減輕回撤——但在現階段，儘管擔憂情緒可能會不斷增加，但交易者很可能會利用風險資產的優勢以減少暴露。

供應中斷的可能性是這裡的關鍵方面之一 - 上週我們看到雪佛龍在以色列的塔馬爾氣田關閉 - 焦點一直是從以色列北部的利維坦氣田重新輸送天然氣 - 如果市場認為這一點天然氣田可能會受到影響，然後歐盟天然氣可能會激增。許多能源專家認為，這裡發生供應事件的風險相當低，但如果各方面的事態發展升級，那麼市場中斷的可能性就會增加。

考慮到歐盟天然氣和原油大幅上漲的潛力，風險的熊市理由是，市場增加伊朗限制通過霍爾木茲海峽的液化天然氣運輸的可能性，特別是卡達液化天然氣供應（佔全球液化天然氣供應量的 20 %）。全球液化天然氣市場）將受到影響。同樣，現階段這種可能性似乎很小，但這將取決於伊朗的持續參與以及對他們的任何新制裁。

歐元面臨下行風險

如果歐盟 NG 在短期內飆升，那麼歐洲新一輪能源危機的討論將重新浮出水面，歐元兌美元可能會趨於平價。如前所述，這種機率目前風險較低，但在考慮風險時，這是市場將關注的問題。

雖然每個頭條新聞的情緒都會發生變化，但我們會重新審視週五看到的對沖流動，因為交易員在潛在的缺口風險之前降低了風險——很難判斷這些對沖在亞洲是否部分解除。

我們在哪裡看到對沖資金流？

金價週五上漲 3.4%，漲幅為 3 西格瑪，為 2020 年以來第二大單日漲幅 。黃金期貨合約交易量達到 29.9 萬份，創 5 月以來最高水準。 XAUUSD 1 個月隱含波動率已升至 15%，1 週看漲期權波動率已增至看跌期權的 1.75 波動溢價，這是 3 月份以來的最高水平。

。黃金期貨合約交易量達到 29.9 萬份，創 5 月以來最高水準。 XAUUSD 1 個月隱含波動率已升至 15%，1 週看漲期權波動率已增至看跌期權的 1.75 波動溢價，這是 3 月份以來的最高水平。 XAUUSD 價格收盤價較 5 日移動均線溢價 2.8%，這顯示了盤中上漲的絕對速度，但盤中均值回歸有限——賣家只是袖手旁觀。

布蘭特原油收盤上漲 5%，布蘭特原油價格收盤超過 91 美元，並有望回升至近期高點 96 美元——WTI 原油期貨出現曲線上升並進一步進入現貨溢價——這通常意味著市場出現供應的可能性更高震驚。

股票方面，VIX 指數升至 20.78% 的高位，最終收在 19.3%（當日上漲 2.6 個波動率）——VIX 指數為 19.3%，意味著標準普爾 500 指數每日變化百分比為 1.2%，本週變化為 2.7%。

標普 1 個月看跌期權隱含波動率目前的交易價格比 1 個月看漲期權溢價 5.46 倍——這種波動性 “傾斜” 現在是 5 月份以來最悲觀的——交易者正在增加對下行看跌選擇權的需求，以在出現回撤時進行保護。

市場廣度還不錯，標普 500 指數中有 46% 的股票收高——沒有出現全面拋售，而是從科技和消費股轉向能源和防禦性板塊——主食、公用事業和醫療保健。

雖然我們看到一些石油貨幣（挪威克朗和加元）買盤，但交易員對瑞郎和日元進行了防禦性買盤——做空新西蘭元人民幣是當天的焦點（-1.4%），英鎊兌美元突破了長期區間低點。

美國公債上漲，10 日收盤價為 - 8bp，30 日公債收盤價為 - 10bp。

未來一週的大型活動風險：

紐西蘭第三季消費者物價指數 （美國東部夏令時間 10 月 17 日 08:45） – 市場共識為環比增長 1.9% / 同比增長 5.9%（原為 6%） – 紐元瑞士法郎是周五繼避險情緒之後漲幅最大的百分比–賣家會跟進嗎？

（美國東部夏令時間 10 月 17 日 08:45） – 市場共識為環比增長 1.9% / 同比增長 5.9%（原為 6%） – 紐元瑞士法郎是周五繼避險情緒之後漲幅最大的百分比–賣家會跟進嗎？ 英國初請失業金人數 / 薪資數據 （美國東部夏令時間 10 月 17 日 17:00） – 工資共識為 7.8%（不變） – 英國互換預計英國央行在 11 月 2 日的英國央行會議上加息的可能性為 29%，工資數據會影響該定價嗎？ GBPCHF 交易處於 2022 年 10 月以來的最低水平，看起來可能會逢高賣出

（美國東部夏令時間 10 月 17 日 17:00） – 工資共識為 7.8%（不變） – 英國互換預計英國央行在 11 月 2 日的英國央行會議上加息的可能性為 29%，工資數據會影響該定價嗎？ GBPCHF 交易處於 2022 年 10 月以來的最低水平，看起來可能會逢高賣出 美國零售銷售 （美國東部時間 10 月 17 日 23:30）—高級讀數預計為環比 0.3%，「對照組」元素為 -0.1%。零售數據可能會影響市場情緒，特別是如果我們看到大幅低於預期的話，美元日圓和美元瑞郎是對疲軟結果最敏感的貨幣對。黃金可能會在意外下行的情況下找到更多買家。

（美國東部時間 10 月 17 日 23:30）—高級讀數預計為環比 0.3%，「對照組」元素為 -0.1%。零售數據可能會影響市場情緒，特別是如果我們看到大幅低於預期的話，美元日圓和美元瑞郎是對疲軟結果最敏感的貨幣對。黃金可能會在意外下行的情況下找到更多買家。 加拿大消費者物價指數 (東部夏令時間 23:30) – 預計整體 CPI 年增 4%，核心 CPI 預計將年增 4%

(東部夏令時間 23:30) – 預計整體 CPI 年增 4%，核心 CPI 預計將年增 4% 聯準會主席傑伊鮑威爾講話 紐約經濟俱樂部（美國東部時間 10 月 20 日 03:00）—本週的亮點。預計鮑威爾將重點關注債券市場走勢正在減輕聯準會進一步升息的必要性的觀點。

紐約經濟俱樂部（美國東部時間 10 月 20 日 03:00）—本週的亮點。預計鮑威爾將重點關注債券市場走勢正在減輕聯準會進一步升息的必要性的觀點。 中國第三季 GDP （美國東部時間 10 月 18 日 13:00）—共識為年比 4.5%（原為 6.3%）—中國 GDP 可能處於低谷，未來會出現更好的水平。

（美國東部時間 10 月 18 日 13:00）—共識為年比 4.5%（原為 6.3%）—中國 GDP 可能處於低谷，未來會出現更好的水平。 中國 工業生產、固定資產投資、零售銷售 （澳洲東部時間 10 月 18 日 13:00）

（澳洲東部時間 10 月 18 日 13:00） 英國 9 月 CPI （美國東部時間 10 月 18 日 17:00）—整體 CPI 的共識為同比 6.6%（原為 6.7%）/ 核心 CPI 為同比 6% (6.2%)—持有英鎊敞口的交易者需要管理的風險

（美國東部時間 10 月 18 日 17:00）—整體 CPI 的共識為同比 6.6%（原為 6.7%）/ 核心 CPI 為同比 6% (6.2%)—持有英鎊敞口的交易者需要管理的風險 歐盟消費者物價指數 （美國東部時間 10 月 18 日 20:00）—預計此次修訂不會發生變化，整體 CPI 預計為 4.3%/ 核心 CPI 為 4.5%。對於歐元和歐盟股市來說應該不會有什麼大事。

（美國東部時間 10 月 18 日 20:00）—預計此次修訂不會發生變化，整體 CPI 預計為 4.3%/ 核心 CPI 為 4.5%。對於歐元和歐盟股市來說應該不會有什麼大事。 澳洲就業報告 （美國東部夏令時間 10 月 19 日 11:30） – 普遍估計 9 月份將創造 2 萬個就業崗位，而 U/E 利率維持在 3.7% 不變– 預計澳大利亞就業的影響將是短暫的– 傾向於工作出售限制當天澳元兌美元並強勢賣出。

（美國東部夏令時間 10 月 19 日 11:30） – 普遍估計 9 月份將創造 2 萬個就業崗位，而 U/E 利率維持在 3.7% 不變– 預計澳大利亞就業的影響將是短暫的– 傾向於工作出售限制當天澳元兌美元並強勢賣出。 中國新房價 （澳洲東部時間 10 月 19 日 12:30）

（澳洲東部時間 10 月 19 日 12:30） 中國 1 年期及 5 年期最優惠利率 （美國東部夏令時間 10 月 20 日 12:15）—共識沒有變化，1 年期利率維持在 5.2%，5 年期利率維持在 3.45%

美國獲利 (隱含的獲利變動）—高盛 (3.7%)、美國銀行 (4.6%)、特斯拉 (5.2%)、Netflix (7.5%)

央行講話：

英國央行 – Huw Pill、Sam Woods、Swati Dhingra

歐洲央行 – Villeroy、Knot

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