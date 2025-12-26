非崩盤但會跌！知名資產管理機構看衰標普500、點名AI股估值過高
鉅亨網編譯王貞懿
根據《商業內幕》周五 (26 日) 報導，知名價值投資機構 GMO 資產配置聯席主管預測，標普 500 指數 2026 年下跌機率高於上漲，但不會崩盤。他認為 AI 股票估值過高將開始表現不佳，投資人將轉向其他領域，可能導致個位數百分比跌幅。
GMO 是由價值投資傳奇人物 Jeremy Grantham 共同創辦的資產管理公司，素以對大盤發布看跌預測聞名。
類股輪動將拖累大盤
Inker 表示，標普 500 指數因高度集中於昂貴的 AI 股票，未來回報將疲軟。但他並未預測該公司過去曾警告的那種劇烈崩盤。
他認為 2026 年標普 500 指數下跌的可能性大於上漲，主因是 AI 股票將受到打擊，而投資人將轉向其他領域，這種現象在過去幾個月已開始定期出現。由於還有很多其他股票相當便宜且可能上漲，因此他預估標普 500 可能出現個位數百分比跌幅，而非崩盤。
投機僅限 AI 領域
Inker 認為目前並非處於超級泡沫的一個原因，是投機活動似乎僅限於 AI 交易。
他解釋，這次情況不像 2000 年那麼極端，也沒有感染所有東西。以 2008 年為例，雖然沒有任何資產像 2000 年的網路股那麼貴，但各地所有風險資產都被高估了，包括股票、信貸、房地產等。相較之下，目前只有 AI 股票和美國成長股被高估，其他領域並未如此。
雖然標普 500 指數中存在非 AI 的投資機會，但 Inker 目前最看好的兩項投資是日本小型股和歐洲價值股。
