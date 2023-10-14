日元再度走貶 日本財長告知G20可能有干預匯市必要

日本財務大臣鈴木俊一周五 (13 日) 對 20 國集團 (G20) 同僚表示，由於全球貨幣緊縮可能升高匯市波動，日本可能需要在外匯市場採取「適當行動」，似乎有意對投資人發出干預警告。

鈴木俊一周五在摩洛哥 G20 財金首長會後記者會中說：「我在 G20 會議中說，由於全球持續緊縮貨幣政策，我們需要關注市場波動升高的風險，包括匯市。」

他說：「我也曾說過，不樂見外匯市場過度波動，因此在某些情況下，需要採取適當的回應。」

美國周四公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 意外超越市場預期後，市場預期聯準會 (Fed) 將把利率保持在高點更長一段時間，使美元兌主要貨幣應聲走高，並再度觸發日元貶值。

日元周五報 149.53 日元兌 1 美元，距離交易員認定日本當局的 150 干預底線並不遠。由於美、日利差擴大，日元兌美元今年來共貶值逾 12%。

日本財務省一名資深官員透露，雖然鈴木俊一說的是顯而易見的事實，但他選擇在 G20 會議中發表上述談話，因此格外有意義，代表東京當局已經做好準備，一旦市場波動過於劇烈，隨時準備在外匯市場行動。

對日本來說，日元貶值雖然有助於提振出口，但也會提高進口燃料和原物料的成本。日本去年曾在 9 月和 10 月干預匯市，以阻貶日元。

在同一場 G20 財金首長會後記者會上，日本銀行 (央行) 總裁植田和男表示，他對全球經濟展望的看法沒有太大改變。

分析師指出，對全球經濟展望的看法，是日銀在評估退出貨幣寬鬆時機的考量因素之一。日銀將在 10 月 31 日宣布最新貨幣決策，屆時一併發布的最新季度經濟成長和通膨預測，也是市場焦點。