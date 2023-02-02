鉅亨美股雷達：多家美企將公布財報 Meta擴大買回400億美元庫藏股

美股重要看點：

美今日將公布 12 月耐用品、12 月工廠訂單等數據。多家企業將在盤後公布財報，包含亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等。美國 10 年期公債殖利率來到 3.416%。美股期貨週四 (2 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.16%，標普 500 期貨漲 0.44%，那斯達克 100 期貨漲 1.26%。

投資人持續消化聯準會 (Fed) 最新利率政策，並評估前景。Fed 周三 (1 日) 一如預期將升息幅度減至 1 碼 (25 個基點)，使聯邦資金利率達到 4.5%-4.75% 目標區間，並重申「持續升息」措辭不變。主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後坦承通膨確實有稍微減緩，但仍處在高點，這場對抗通膨的戰役還沒拿下勝利。

鮑爾指出，聯準會正在討論再「升息數次」至限制性水平，之後就暫停升息行動，若經濟情況符合預期，預計不會在 2023 年降息。

不過，有「新債王」封號的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlac) 岡拉克受訪時預期：「我認為聯準會在結束緊縮周期之前，還會再升息一次，除非經濟狀況發生重大變化，否則很難再持續升息。」

最新利率聲明暗示升息週期接近尾聲，美股歡欣上漲。然而，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席股票策略師 Mike Wilson 卻表示，與美企財報相關的失望情緒持續擴大，近期美股反彈可能僅是假象。

Wilson 表示，企業利潤率正在下降，許多投資人一昧地在相信情況會好轉，這並不是一個很好的投資概念。

Fed 在決策會議中表示還將進一步升息，再次引發了人們對升息步伐和維持高利率是否會拖累美國經濟陷入衰退的擔憂。

不過，花旗策略師在報告中表示，儘管基本面繼續表明美國經濟正走向衰退，像是殖利率曲線仍然倒掛，ISM 處於萎縮區域，但該行認為美國經濟衰退的可能性僅有 60%，美股可能也不會因此再創新低。

策略師指出，與標普 500 指數 200 日移動均線相關的技術指標顯示，底部可能已經出現。若是接下來的拋售沒有導致美股再創新低，那麼美股最大跌幅不會超過 11.4%，而漲幅則有望超過 17.3%，並推動股市創下新高。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 12 月耐用品訂單月率終值 (%)，預估 - 0.5，前值 1.1

美國 12 月工廠訂單月率 (%)，前值 - 1.3

重要個股動態：

聯邦快遞 (FDX-US) 執行長 Raj Subramaniam 周三 (1 日) 宣布，公司將裁員 10% 以上的高級職員和董事，以削減成本因應消費者需求降溫的環境。

Subramaniam 表示，為了讓組織更有效率、更靈活，這是必要之惡。「我有責任批判性地審視業務，並藉由網絡規模與客戶需求保持一致，判斷公司還能在哪些方面更強大。」

FDX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

臉書母公司 Meta (META-US) 周三 (1 日) 公布第四季營收高於預期，並宣布買進 400 億美元庫藏股，激勵盤後大漲近 20%。美股盤前也上漲近 20%。

Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 強調整個社群不斷壯大，旗下 app 也具高度參與感，令他滿意，今年管理層聚焦效率，公司致力成為更強大、更靈活的組織。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美電動車製造商 Rivian(RIVN-US) 宣布將裁員 6%，以削減成本。該公司正竭力應對現金儲備下降和經濟疲軟的問題，同時也預期將迎來電動車產業全面性的價格戰。

Rivian 執行長 R.J. Scaring 週三 (1 日) 在發給員工的內部信件中表示，公司正在集中資源以提高汽車產量並實現盈利，並在文中宣布了裁員的消息。