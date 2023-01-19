加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/1/17）

野村腳勤觀點：

●電子利空下，可留意內需概念股

觀察最近幾家電子業龍頭的法說會，大家不約而同的表達了對於需求復甦的擔憂，整體而言展望偏向保守，加上農曆長假期間又碰到美股財報週，科技股恐迎來財報變數，因此可以發現，短線上資金更青睞具有題材的族群，比如觀光與消費等疫後的內需型產業，包括政府「還稅於民」來刺激消費、活絡內需，以及中國解封有助於國內觀光及內需市場復甦，相比於電子業有更多題材可發揮。當然，電子產業的長線趨勢並沒有改變，包括 HPC、Server、EV 都還是未來主流，即便 2023 年展望尚未明朗，但只要 2024 年以後的趨勢確定，都還是可以長線佈局的產業。因此還是產業配置建議可分批布局科技龍頭或跌深反彈，以及內需、觀光與消費等概念股，採均衡配置。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 美國通膨持續下滑：12 月 CPI 預估續降至 6.7%，春節封關前仍有利於台股指數反彈

（二） 中國有望刺激政策：中國今年發展經濟立場明確，預期 3 月兩會間有望看到更多刺激政策，提振信心

（三） 美股估值不貴：美股目前 PER 僅約 16 倍，相對歷史估值仍低，有充足的上檔空間

●大盤利空因素：

（一） 庫存去化狀況不佳：多家法說會表示庫存調整進度一般，在需求不明朗之下，落底時間恐有變數

（二） 經濟有放緩壓力：美國今年衰退機率近 5 成，12 月 ISM 製造業 PMI 遜於預期，經濟仍面臨挑戰

（三） 企業獲利下修：台股去年 Q4 及今年 Q1 財報數字預估遜於預期，壓抑指數反彈動能

●通膨與財報多空拉扯，可逢低佈局但切忌追高

隨著台股封關日結束，長假前的賣壓也告一段落，整體而言在美國 CPI 大幅下滑的激勵下，台股在長假前的表現不錯，有利 1/30 兔年開紅盤，不過長假期間適逢美國超級財報週，美股可能會有較大波動，在通膨與財報的利多利空拉扯下，即便台股在兔年開紅盤，但後續預估還是區間震盪格局為主。另外要特別注意的是，目前市場普遍預期上半年電子業清庫存、營收放緩，下半年有望落底反彈，股價可能呈現先蹲後跳，但同時，下半年也是市場預期聯準會降息的時間點，若到時聯準會仍堅持今年不降息的想法，市場很有可能就要反映沒有降息的利空而修正，因此不能過於期待下半年指數一定反彈，仍建議可以逢低布局，但絕不能追高，並以 2024 年後產業能見度佳的產業為主。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/12/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

把投資交給專業，首選野村投信

閱讀更多精彩文章

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)

客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-230100071

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。【野村投信獨立經營管理】