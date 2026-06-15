鉅亨網編譯段智恆 2026-06-16 01:00

美國與伊朗達成協議、荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 有望恢復通航後，國際油價大幅回落，也讓市場對聯準會 (Fed) 升息的預期有所降溫。瑞銀 (UBS) 認為，油價下跌正為新任 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 帶來喘息空間，降低今年進一步升息的壓力。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 應稅固定收益策略主管 Falconio 周一 (15 日) 接受《Bloomberg TV》訪問時表示，在美伊達成協議之前，即使油價已開始回落，美國 2 年期公債殖利率仍持續上升，原因在於市場幾乎完全押注 Fed 將在 2026 年 12 月升息 1 碼(25 個基點)。

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不過隨著美伊同意結束衝突、荷姆茲海峽重啟在望，原油價格跌至 3 個月低點，市場也開始撤回部分升息預期。Falconio 指出，油價下跌帶動市場重新評估通膨風險，進而推動短天期公債殖利率回落。

本周 Fed 將召開利率決策會議，這也是華許上任後首次主持貨幣政策會議。此前，由於油價飆升重新點燃市場對通膨的擔憂，Fed 內部支持升息的聲音逐漸增加。不過 Falconio 認為，隨著能源價格壓力緩解，華許面臨的政策壓力也有所下降。

她預期，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本周仍將移除偏向寬鬆的政策措辭，使整體政策立場轉向更中性甚至偏鷹派。不過她並不認為 Fed 接下來會立即升息。

Falconio 表示，Fed 更有可能在 2026 年維持利率不變，藉此觀察經濟成長與勞動市場發展情況，再決定後續政策方向。她預估，Fed 下一步行動仍將是降息，但時間點可能落在 2027 年。

市場方面，美伊協議消息帶動全球股債同步上漲，國際油價則大幅回落。交易員上周一度完全消化 Fed 將於今年底升息 1 碼的預期，但隨著中東局勢降溫及美債走強，相關機率已回落至約 74%。