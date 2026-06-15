鉅亨網編譯段智恆 2026-06-15 23:00

美國總統川普宣布美國與伊朗已完成協議，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 即將恢復通航，市場預期全球原油供應可望回升，激勵國際油價周一 (15 日) 重挫近 6%。美國原油期貨盤中跌破每桶 80 美元大關，創下今年 3 月以來新低。

美伊協議完成在望 美油跌破80美元創3月新低(圖：REUTERS/TPG)

截至美東時間上午 10 時 41 分，美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌約 5.9%，報每桶 79.90 美元；布蘭特原油期貨則下跌約 5.5%，報每桶 82.57 美元。

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川普周一在 Truth Social 發文表示，美國與伊朗的協議已經完成，荷姆茲海峽未來將恢復免收通行費的航運模式，而美方則將解除對伊朗實施的海上封鎖措施。

川普寫道：「全世界的船隻，發動引擎吧！讓石油再次流動！」他隨後進一步表示，荷姆茲海峽預計將於本周五正式重啟，屆時美伊雙方也將在瑞士舉行和平協議簽署儀式。

他指出，海峽重新開放後，相關排雷作業將同步展開，區域及全球能源供應鏈都將重新恢復正常運作。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一。在伊朗於今年初對商船發動攻擊前，全球約 20% 的原油供應需經由該海峽運輸。不過自 3 月初油輪通行量大幅下滑後，市場面臨近代規模最大的原油供應衝擊之一，也推升國際油價大幅上漲。

巴基斯坦總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 周日表示，美國與伊朗已宣布立即且永久停止各戰線軍事行動，包括黎巴嫩在內的區域衝突也將同步降溫。夏立夫近月來一直擔任美伊雙方的重要調解人。

夏立夫表示，各方本周將舉行會議，為後續技術性談判及正式簽署和平協議鋪路。他並感謝美國與伊朗透過外交途徑尋求解決衝突。

市場人士認為，若協議順利落實，全球能源供應將逐步恢復正常。大型油輪公司 Frontline 執行長巴斯塔德 (Lars Barstad) 此前表示，只要美伊達成具可信度的協議，航運流量可望迅速回升。