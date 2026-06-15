鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-15 21:40

美股周一 (15 日) 開盤走高，美國與伊朗達成初步協議、荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 有望恢復通航，提振市場風險偏好情緒。隨著中東衝突降溫預期升溫，國際油價大幅下跌，美債同步走揚，帶動科技股領軍上攻，道瓊工業指數開盤大漲逾 600 點，標普 500 指數與那斯達克指數同步走高。

投資人押注能源供應風險緩解將有助於抑制通膨壓力，並降低聯準會 (Fed) 進一步升息的可能性。此外，剛完成 IPO 的 SpaceX 延續強勢表現，上市第二個交易日持續受到市場關注。

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截稿前，道瓊工業指數漲逾 600 點或近 1.2%，那斯達克綜合指數漲近 600 點或近 2.3%，標普 500 指數漲 1.5%，費城半導體指數漲逾 4.0%。台積電 ADR 漲 3.0%。

美國與伊朗達成協議、荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 將恢復通航的消息，激勵全球金融市場周一全面走揚。科技股領軍上攻，美股期貨勁揚，國際油價則跌至近三個月低點，市場押注中東能源供應風險將顯著降溫。

截至歐洲盤初，那斯達克 100 指數期貨上漲 2.1%，標普 500 指數期貨上漲 1.2%；歐洲 Stoxx 600 指數勁揚 0.7%，一舉突破戰前歷史高點。債市方面，歐洲公債表現優於全球同業，美國 10 年期公債殖利率一度下跌近 5 個基點。國際油價則持續回落，布蘭特原油跌至每桶 83 美元附近，創近三個月來新低。

市場樂觀情緒主要來自美伊即將簽署和平協議的預期。美國總統川普表示，雙方將於本周五簽署協議，荷姆茲海峽隨後重新開放，並展開為期 60 天的伊朗核計畫談判。由於荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，若恢復正常運作，將有助於增加原油供應並降低油價中的地緣政治風險溢價。

Pictet Asset Management 資深投資經理 Christopher Dembik 表示，市場風險偏好正在回升，但關鍵仍在於荷姆茲海峽是否能全面恢復通行。他指出，川普過去在中東達成的協議未必都能長期維持，因此今年夏季仍存在緊張局勢再度升溫的風險。

個股方面，剛完成 IPO 的 SpaceX 可望延續強勢表現，晶片股盤前普遍上漲，美光 (Micron) 與 SanDisk 漲幅均超過 5%。金礦股同步走高，但能源類股則因油價下跌而承壓。

不過市場仍對協議的長期穩定性保持戒心。伊朗法斯通訊社 (Fars) 報導指出，伊朗僅承諾未來 60 天開放荷姆茲海峽自由通行，之後安排仍有待進一步協商。

RBC 歐洲總體策略師 George Moran 表示，這並非永久性解決方案，因此市場仍會保留部分風險溢價。但若油價能維持在每桶 80 至 85 美元區間，將有助減輕全球央行面對通膨的壓力。

除了中東局勢外，市場焦點也轉向本周即將登場的聯準會 (Fed) 利率決策會議，這將是新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首次主持政策會議。分析人士認為，即使能源風險降溫有助緩解通膨疑慮，但是否足以改變 Fed 政策路徑，仍需觀察未來物價走勢與經濟數據表現。

截至台北時間周一（15 日）21 時許：

焦點個股：

SpaceX(SPCX-US) 早盤股價上漲 5.64%，至每股 170.03 美元

太空探索公司 SpaceX 周一盤前股價上漲 5%，延續上周五 IPO 掛牌首日的強勁漲勢。SpaceX 上周五正式在那斯達克上市，發行價為每股 135 美元，首日收盤大漲 19%，展現市場對這家商業航太巨頭的高度熱情。投資人持續看好 SpaceX 在火箭發射、衛星網路 Starlink 及太空產業的長期成長潛力。

福斯集團 (FOXA-US) 早盤股價下跌 15.81%，至每股 55.44 美元

福斯集團 (Fox Corp) 周一盤前股價重挫 12%，市場消化其斥資 220 億美元收購串流平台 Roku(ROKU-US)的消息。根據雙方公布的協議，福斯將以現金加股票方式收購 Roku，每股收購價 160 美元，較 Roku 上周五收盤價溢價約 11%。福斯表示，交易完成後將打造涵蓋體育、新聞與串流內容的媒體平台，進一步強化數位廣告與串流市場競爭力。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 8.05%，至每股 1,060.66 美元

記憶體大廠美光 (Micron) 周一盤前股價大漲逾 7%，受惠於科技股普遍走強，以及券商調升目標價帶來的利多激勵。TD Cowen 分析師最新上調美光目標價，並看好 AI 基礎建設擴張將持續推升高頻寬記憶體 (HBM) 與資料中心需求。該機構指出，記憶體在人工智慧發展浪潮中的角色屬於結構性成長，而非景氣循環驅動，未來需求前景依然強勁。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美國一位頂級基金經理人表示，由於通膨壓力和「巨無霸 IPO」引發的流動性緊縮共同作用，納斯達克指數今年可能下跌 35%，這將構成當前牛市行情的重大阻礙。過去兩周，半導體和成長股普遍出現大幅波動，光是 6 月 5 日一天，那斯達克指數就下跌了 4.8%，也就是所謂的「黑色星期五」。