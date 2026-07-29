鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-29 11:19

台股近期遭遇劇烈震盪，繼前一交易日重挫逾 2000 點後，今（29）日早盤再度狂殺逾 1,700 點，指數失守 40,000 點關卡，市場恐慌情緒升溫，國安基金是否進場護盤成為焦點。財政部長莊翠雲在立法院表示，台灣實體經濟表現亮眼，基本面良好，國安基金幕僚將持續密切關注國際情勢及台股走勢，後續將依照國安基金條例進行觀察與處理。

台股早盤痛失4萬點大關 莊翠雲曝國安基金進場關鍵條件。（鉅亨網資料照）

台股今日開盤受到半導體族群疲弱拖累，上午 11 點時一度跌破 40,000 點。國民黨立委林德福今日在立法院質詢時關切，台股昨日重挫逾 2000 點，國安基金是否有進場必要。

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莊翠雲回應指出，台灣經濟基本面良好，主計總處預測今年經濟成長率為 9.64%，國內外智庫也認為可能超過 10%，加上出口與訂單數據亮麗，景氣燈號呈現紅燈，均有助於台股穩定。

莊翠雲進一步說明，近期全球股市波動加劇，美股、日股及韓股均出現下挫，跌勢主要集中在電子與半導體類股，台股也以同類股下跌為主。她強調，國安基金並非只要股市下跌就能立即進場，必須符合法定條件，並經國安基金委員會開會討論決議後才能採取行動。目前幕僚單位持續關注大盤走勢，以及金管會推出的相關穩定市場措施與實際成效。

回顧前一交易日，台股加權指數終場重挫 2030.83 點，創下史上第三大單日跌點。今日盤中雖一度在電子、金融與傳產族群拉抬下翻紅，但隨後賣壓再起翻黑。