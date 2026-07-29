鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-29 11:10

曾精準預警 2007 年金融危機而被稱為「華爾街先知」的分析師 Meredith Whitney 週二 (28 日) 警告，隨著世界盃足球賽經濟紅利與財政刺激消退，美國經濟將在今年第四季遭遇「清算時刻」。

她指出，高頻指標已亮紅燈，反映實際消費力 (非循環債務 0 的每週信用卡餘額增速自 5 月來明顯放緩，加上汽油價格上漲正擠壓家庭可支配收入。這將為聯準會(Fed) 週三 (29 日) 維持利率不變提供依據。

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針對市場關於「意外升息以提升新任主席公信力」的猜測，她則予以駁斥並指出，現任主席華許設 5 個政策工作小組之舉，實際上為決策爭取了數月緩衝期。

Whitney 說，「華許的傾向是等待，確保判斷正確」，並稱 Fed 將維持鷹派措辭，為後續政策保留迴旋空間，而不會急於轉向。

對於市場期盼的降息救市，Whitney 直言貨幣政策工具效力有限。她認為，長期美債殖利率高企並非純粹的貨幣現象，而是「財政問題」，源自於華府對債務失控的恐懼。