中國晶片技術突破引爆賣壓 美光月挫30% 逼近11年最大單月跌幅

鉅亨網新聞中心 2026-07-29 06:10

中國半導體自主化進程再度牽動全球科技股走勢。隨著中國記憶體廠長鑫存儲 (CXMT) 成功上市，加上中國深紫外光 (DUV) 微影設備技術傳出突破，市場擔憂未來中國本土晶片與記憶體供應將快速增加，衝擊全球產業競爭格局，美、韓、日記憶體及 AI 供應鏈個股周二 (28 日) 全面重挫。

（圖：REUTERS/TPG）

美光科技 (MU-US) 周二開盤後一度大跌 9.6%，7 月以來累計跌幅擴大至 29.5%，創下自 2015 年 6 月單月重挫 32.6% 以來最差單月表現。

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今年才自威騰電子 (WDC-US) 分拆上市的 SanDisk (SNDK-US) 同樣遭遇沉重賣壓，周二盤中重挫 12.4%，7 月至今已累計下跌 50.9%，創公司 2025 年 2 月重新掛牌以來最大單月跌幅。

亞洲記憶體族群同樣遭到波及。SK 海力士 ADR (SKHY-US) 大跌約 9%，此前其韓國掛牌股票已重挫 14%；三星電子在韓國股市下跌 13%；日本記憶體大廠鎧俠控股 (Kioxia Holdings) 股價更暴跌 18%，顯示市場憂慮快速蔓延至全球記憶體供應鏈。

D.A. Davidson 董事總經理 Gil Luria 指出，全球記憶體族群估值具有高度連動性，因此韓國記憶體股大跌，也容易拖累美國相關企業同步回落。

市場賣壓主要來自中國半導體產業近期接連傳出的利多消息。

中國記憶體製造商長鑫存儲 (CXMT) 周一於上海掛牌上市後首日表現強勁，激勵市場重新評估中國記憶體自主化能力。同時，《The Information》報導指出，中國在 DUV 微影設備技術取得重大進展，並已有國有半導體設備商開始量產 DUV 設備，預計供貨給中芯國際、華虹半導體及長鑫存儲等中國晶片製造商。

分析人士指出，目前荷蘭艾司摩爾 (ASML-US) 長期主導全球 DUV 及 EUV 微影設備市場，其中 EUV 設備全面禁止出口中國，而 DUV 設備也受到荷蘭出口許可制度限制。若中國成功建立本土 DUV 設備供應能力，將降低對海外設備商依賴，進一步推動半導體自主化。

受此消息影響，艾司摩爾美股周二盤中亦下跌約 4.7%。

Coin Bureau 創辦人兼跨資產分析師 Nic Puckrin 表示，投資人擔心中國低成本本土供應將大量進入市場，而過去數月 AI 題材已使相關股票估值偏高，市場因此出現恐慌性賣壓。

他指出，除了中國競爭因素外，輝達 (NVDA-US) 日前傳出計畫為 OpenAI 提供高達 2,500 億美元融資支持，用於 AI 資料中心建設，也引發市場對 AI 產業「循環融資 (Circular Financing)」模式的疑慮，促使部分資金提前獲利了結。他認為，中國技術突破只是壓垮市場情緒的最後一根稻草。

不過，也有分析師認為市場反應可能過度。

PurePlay ETFs 執行長 Joseph DeYonker 指出，中國 DUV 設備即使成功量產，短期主要仍有助於成熟製程及傳統 DRAM 自主供應，對目前 AI 伺服器所需的高頻寬記憶體 (HBM) 及高階資料中心記憶體市場影響有限，而美光近年主要受惠的正是 AI 資料中心高階記憶體需求。

他表示，目前美國記憶體股大跌，較像是市場對地緣政治與政策消息的情緒性反應，而非產業基本面出現重大惡化。

Jefferies 分析師 Janardan Menon 也指出，目前中國本土 DUV 設備性能仍難與艾司摩爾同級產品相比，但美國持續推動更嚴格的半導體出口管制，反而促使中國晶片製造商加速採用國產設備。

他表示，美國近期提出《MATCH 法案》(Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act)，希望與盟友共同收緊半導體製造設備出口限制。原本中芯國際及長鑫存儲仍可透過荷蘭出口許可採購艾司摩爾 NXT:1980i DUV 設備，但若未來限制進一步升級，中國業者可能更積極導入本土替代方案，加速半導體供應鏈自主化。