鉅亨網編譯段智恆 2026-06-15 22:10

美國副總統范斯 (JD Vance) 周一 (15 日) 表示，儘管美國與伊朗已達成初步協議，並同意將停火延長 60 天，但雙方仍有許多關鍵細節需要進一步協商。不過他強調，美國在後續談判中握有「所有籌碼」(all the cards)，對最終達成協議充滿信心。

范斯接受《CNBC》專訪時表示，美伊雙方目前已建立未來談判框架，接下來將針對伊朗核計畫、荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 通行安排，以及經濟制裁等議題展開深入協商。

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根據周日達成的初步協議，美伊停火將延長 60 天，並利用這段期間推動核問題與其他重大議題談判。不過協議文本尚未正式簽署，具體內容也尚未對外公布。

范斯指出，這項協議有兩大核心目標，一是恢復荷姆茲海峽正常航運，二是確保伊朗永遠不會發展核武。美國總統川普多次強調，美國之所以對伊朗採取軍事行動，主要目的是阻止德黑蘭取得核武能力。

他表示，如果伊朗遵守協議承諾，美方願意逐步放寬經濟制裁與其他限制措施，讓伊朗重新融入全球經濟體系。

范斯透露，伊朗外交部長阿拉格奇 (Abbas Araghchi) 預料將參與後續談判，而伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 也可能加入協商。外界認為，若卡利巴夫參與談判，代表伊朗保守派陣營對協議抱持支持態度。

儘管如此，范斯坦言目前仍有許多重要問題尚待解決。例如伊朗已承諾銷毀並處置其高濃縮鈾庫存，但雙方尚未就具體執行方式達成共識。

此外，伊朗希望取得解除制裁後的正常經濟往來權利，而美方則要求建立長期且具約束力的檢查與驗證機制，以確保伊朗遵守協議內容。