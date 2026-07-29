鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-29 11:01

在荷姆茲海峽重新開放談判持續推進之際，伊朗提出了一項更加強調自身主導權的臨時通航方案。

美東時間周二（28 日），媒體披露，伊朗已通過阿曼提交一項荷姆茲海峽臨時通航安排，明確拒絕阿曼提出的「平分航道」方案，同時宣布不再承認沿用數十年的國際交通分離制（TSS）。

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據上述方案，所有進港船舶需經伊朗水域航行，而出港船舶中也將有部分航線調整至伊朗水域，以增強伊朗對海峽航運的直接管理能力。

上述方案不僅意味荷姆茲海峽通航規則可能發生重大調整，也顯示伊朗試圖藉戰後重啟航運之機，重新塑造這一全球關鍵能源運輸通道的格局。

據《路透社》報導，阿曼此前建議未來恢復通航後，由伊朗和阿曼平均分配雙向過境航線的管理範圍，一定程度上延續雙方共同管理荷姆茲海峽的模式。

但伊朗副外長加里巴巴迪證實，德黑蘭已正式拒絕這個建議。

除通航安排外，伊朗還對荷姆茲海峽後續排雷工作劃出新紅線。

加里巴巴迪表示，伊朗不會允許任何第三國參與荷姆茲海峽排雷，即使相關行動獲阿曼邀請也不例外。

他說，荷姆茲海峽安全應由沿岸國家自行維護，外國軍事力量介入只會讓中東局勢更複雜。

這一表態意味即使未來國際社會推動聯合排雷、恢復國際航運，伊朗仍希望牢牢掌握海峽安全事務主導權。