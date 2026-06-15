鉅亨網編譯段智恆 2026-06-16 00:00

美國聯準會 (Fed) 本周將公布最新利率決策，而市場關注焦點除了政策結果本身，更聚焦於新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後的首場記者會。分析人士認為，這將是華許首次以 Fed 主席身分，對通膨、就業市場及利率前景發表實質看法，也可能成為市場解讀未來貨幣政策方向的重要線索。

華許過去數年曾多次公開談論 Fed 資產負債表、貨幣政策溝通方式，以及央行應避免涉入氣候變遷等非核心議題，但對於當前通膨走勢與利率政策立場則鮮少具體表態。隨著他接替鮑爾 (Jerome Powell) 出任 Fed 主席約一個月，外界正等待他首次完整闡述對美國經濟與物價前景的看法。

‌



市場聚焦華許如何解讀通膨風險

目前美國通膨率仍高於 Fed 2% 目標逾 1 個百分點，市場尤其關注華許如何評估物價壓力是否會持續，以及何時有機會回落。投資人普遍認為，相關表態將影響市場對今年進一步升息可能性的預期。

近期美國經濟面臨多重變數。川普政府提高進口關稅，加上美國支持對伊朗軍事行動後帶動能源價格上漲，原本可能只是短暫的價格衝擊，如今有演變成更持久通膨壓力的風險。另一方面，美國勞動市場仍接近充分就業，近期招聘活動回溫，多位 Fed 官員也在最新地區經濟報告中提及薪資壓力正在累積。

Columbia Threadneedle 固定收益與總體經濟投資組合經理 Ed Al-Hussainy 表示，市場已大致了解華許對資產負債表與政策溝通的想法，但對於他如何看待通膨，以及目前貨幣政策是否足夠緊縮，仍是一個「黑盒子」，而本周記者會將是市場首次窺見其政策思維的重要機會。

分析師預期，華許將被問及關稅對商品價格的影響、近期油價衝擊是否具有持續性，以及租金通膨降溫效應是否已經接近尾聲等議題。這些問題過去都是鮑爾記者會中的核心內容。

首次政策溝通考驗將牽動市場預期

值得注意的是，華許曾多次批評 Fed 過度依賴前瞻指引 (Forward Guidance)，並主張央行應減少對未來利率路徑的暗示。因此市場也將觀察，他如何在避免過度引導市場與說明經濟前景之間取得平衡。

Natixis CIB Americas 首席美國經濟學家 Christopher Hodge 認為，華許可能不會直接回應通膨最終走向以及 Fed 下一步政策行動，但預料將維持偏中性至鷹派基調。他認為華許不太可能排除未來降息可能性，但將強調未來政策仍取決於經濟數據表現，尤其是能源價格衝擊是否逐步消退。

市場普遍預期 Fed 本周將維持利率於 3.50% 至 3.75% 區間不變，並同步公布最新季度經濟預測與利率點陣圖。不過華許過去曾批評點陣圖等溝通工具，因此外界也關注他未來是否推動改革 Fed 現行政策溝通架構。

部分官員近期已主張刪除政策聲明中暗示下一步可能降息的措辭，改採更中性的表述方式，以保留未來升息空間。若 Fed 聲明轉向中性，但點陣圖卻顯示多數官員預期年底前升息，華許將面臨如何向市場解釋政策訊號的挑戰。