AI熱潮燒向債市 輝達首度發債5年吸金850億美元 超額認購逾4倍

鉅亨網編譯許家華 2026-06-16 05:00

（圖：REUTERS/TPG）

《彭博》報導，輝達周一 (15 日) 債券發行案吸引約 850 億美元認購需求，而公司此次計畫募資至少 200 億美元，最高峰時認購金額超過發行規模下限的 4 倍以上，顯示投資人對這家 AI 晶片龍頭的財務實力與成長前景仍高度看好。

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此次發債是輝達近 5 年來首次進入債券市場，也是公司歷來規模最大的債務融資案之一。輝達發行的票據分為 7 個期限區間，涵蓋 2 年至 30 年不等，規模預計至少是 2020 年與 2021 年兩次發債案的 4 倍以上。

市場需求強勁也反映在定價過程。報導指出，30 年期債券的最終殖利率利差較初步詢價收窄 0.25 個百分點，最終定價約較美國公債高 0.65 個百分點，顯示投資人願意接受較低風險溢酬持有輝達債券。

輝達稍早向監管機關提交發債文件時並未揭露最終募資規模，但表示所得資金將用於再融資既有債務，以及其他一般企業用途。市場人士認為，在 AI 基礎建設需求持續爆發背景下，輝達雖然擁有龐大現金流與強勁獲利能力，仍希望透過低成本融資維持資本彈性，為未來擴張預作準備。

而身為全球 AI 晶片市場主導者的輝達，正是這波資本支出浪潮最大的受益者之一。包括 Alphabet、亞馬遜、微軟 (MSFT-US)、Meta Platforms(META-US) 等超大規模雲端業者均持續擴大向輝達採購 GPU，以支援生成式 AI 模型訓練與推理需求。

除了作為 AI 基礎建設核心供應商外，輝達近年也積極透過投資布局整個 AI 生態系。根據公開資料，公司去年投資約 50 億美元取得英特爾 (INTC-US) 股份，並向 Anthropic 投入最高達 100 億美元資金。今年 2 月宣布的 OpenAI 最新一輪募資計畫中，輝達也承諾出資 300 億美元，成為 AI 產業鏈中最具影響力的資本提供者之一。