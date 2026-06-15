鉅亨網新聞中心 2026-06-15 22:16

隨著 SpaceX (SPCX-US) 正式登陸那斯達克並創下史上最大規模 IPO，執行長馬斯克 (Elon Musk) 再次向市場拋出震撼彈。他公開預測，SpaceX 到 2030 年的年營收將突破 1 兆美元大關。

這項大膽的「畫餅」言論，雖然將其個人推上全球首位上兆美元富豪的寶座，但也引發了華爾街分析師與理性投資者對該公司增長潛力的激烈辯論。

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馬斯克的雄心 vs. 華爾街的測算

馬斯克在社群媒體 X 上直言，如果到 2030 或 2031 年 SpaceX 的營收沒有超過 1 兆美元，他反而會感到驚訝。1 兆美元的營收規模意味着 SpaceX 將超越目前的全球零售龍頭沃爾瑪以及科技巨頭蘋果。馬斯克強調，這項願景的關鍵在於「將科幻小說變為現實」，創造一個激勵人心的未來。

然而，華爾街主流金融機構的測算則顯得相對冷靜與保守，各投行的預期大致為：

高盛： 預計 2030 年總營收約為 4,740 億美元，其中 AI 相關業務占比顯著。

摩根士丹利 (Morgan Stanley)： 預測 2030 年營收約為 3,300 億美元，僅約為馬斯克目標的三分之一。

Evercore ISI： 給出的預估值約為 4,860 億美元。

即便是最激進的投行預測，也僅達到馬斯克目標的一半左右。分析師指出，要在五年內實現營收成長 53 倍，在人類商業史上是前所未有的挑戰。

雙引擎驅動：Starlink 與 AI 基礎設施

支撐這項兆元營收預期的核心動力來自兩大板塊。首先是 Starlink(星鏈)，它目前已成為 SpaceX 的「現金奶牛」，2025 年貢獻了總收入的 61%(約 114 億美元)。截至 2026 年第一季，Starlink 的營收占比已攀升至近三分之二，全球訂閱用戶突破 1,700 萬，展現出高度可預測的訂閱收入模型。

其次是 AI 與太空基礎設施的整合。SpaceX 與馬斯克的 AI 公司 xAI 合併後，市場正關注其利用衛星網絡進行「分佈式 AI 計算」的潛力。高盛預測其 AI 業務到 2030 年將增長近 100 倍，達到 3,220 億美元。

亮眼敘事下的獲利隱憂

儘管營收展望驚人，SpaceX 的財務現狀仍面臨巨大壓力。2025 年，公司雖然營收大幅成長至 186.7 億美元，但業績卻由盈轉虧，淨虧損高達 49.4 億美元。虧損的主因在於其令人咋舌的資本支出，2025 年全年支出達 207 億美元，其中近 76% 被砸向了 AI 基礎設施建設。