鉅亨網編譯段智恆 2026-05-13 01:30

美國晶片股周二 (12 日) 全面回檔，近期由人工智慧 (AI) 熱潮帶動的半導體強勁漲勢暫時踩下煞車。在美國 4 月通膨數據高於市場預期，加上伊朗戰事推升油價、市場避險情緒升溫之下，投資人開始獲利了結，拖累半導體類股自歷史高點回落，高通 (QCOM-US) 股價盤中重挫逾 13%，恐創 2020 年以來最大單日跌幅。

截稿前，高通周二盤中股價下跌 14.71%，每股暫報 202.58 美元。

‌



英特爾 (INTC-US) 周二盤中下跌 11%，安森美半導體 (ON-US) 與思佳訊 (SWKS-US) 同步下跌逾 7%，追蹤產業表現的 iShares(SOXX-US)半導體 ETF 則重挫近 7%，反映資金自高估值科技股短線撤出。

市場人士指出，半導體股近期漲勢驚人，在 AI 資本支出狂潮帶動下，晶片類股不僅屢創新高，也讓 AI 交易從輝達 (NVDA-US) 擴散至更多供應鏈業者，包括 CPU、記憶體、網通與射頻晶片廠。

過去數年，輝達幾乎成為推升美股科技行情的核心力量，但近期市場開始押注 AI 產業將從大型語言模型訓練，逐步進入 AI 代理 (AI Agents) 與推論應用階段，進一步帶動中央處理器(CPU)、記憶體與其他 AI 基礎零組件需求升溫，推升整體半導體族群估值快速擴張。

不過，美國最新通膨數據再度為市場降溫。美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 高於市場預期，加上伊朗戰事持續推升油價，市場擔憂聯準會 (Fed) 將在更長時間維持高利率，促使資金轉向防禦型資產，科技股首當其衝。