鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-13 04:30

美國聯邦上訴法院週二 (12 日) 批准川普政府提出的請求，暫停執行「美國國際貿易法院 (CIT) 上週裁定相關關稅違法」的判決，意味著川普政府目前仍可持續徵收這項全球性關稅。

根據法院文件，上訴法院已核准川普政府提出的緊急暫停令，並表示該命令將「持續有效，直至另行通知」，在此期間法院將進一步審理川普政府提出的上訴。

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上訴法院週二的裁決讓川普依據《1974 年貿易法》第 122 條 (Section 122) 所實施的 10% 全球進口關稅暫時得以延續，川普是在今年 2 月 20 日宣布啟動這項措施，作為其最新貿易政策的一部分。

5 月 7 日的貿易法院裁決

美國國際貿易法院 (CIT) 上週以 2 比 1 裁定，認為川普政府援引第 122 條徵收全球關稅的做法缺乏法律依據 (違法)，裁定須在 5 天內執行判決，並要求對提告的進口商退還已繳納的關稅。

CIT 認為，法律要求的前提條件，也就是「重大且持續的國際收支逆差」目前並不存在。

CIT 指出，「國際收支逆差」與「貿易逆差」不同，而川普政府先前在法庭上也曾承認兩者並不相同。

不過，CIT 當時的禁制令範圍相當有限。法院僅對兩家提告的進口商 Burlap & Barrel、Basic Fun!，以及華盛頓州發布永久禁制令，並未全面禁止政府向全國進口商徵收關稅。

因此，大多數進口商並不在禁制令保護範圍內，美國海關與邊境保護局 (CBP) 仍預計持續徵收相關關稅，直到上訴程序結束。

川普政府隨後要求法院，在上訴期間暫停該裁決生效，也就是讓進口商在法律戰持續期間，仍須繳納相關關稅。

美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 表示，上訴期間取消徵收關稅，恐對經濟造成立即性的衝擊。他指出：「若過早取消附加關稅，將引發進口商品大量湧入美國。」

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 也警告，如果部分主要貿易夥伴現在退出談判，即使最終法院支持關稅措施，相關談判也可能無法恢復。