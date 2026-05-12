鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-12 20:37

美國 4 月通膨升溫速度超出市場預期，在伊朗戰事推升能源成本、食品價格上揚，加上房租統計調整推高核心服務價格影響下，美國消費者物價指數 (CPI) 年升幅攀升至 3.8%，創 2023 年 5 月以來新高，也進一步強化市場對聯準會 (Fed) 短期內按兵不動、甚至重新面臨升息壓力的預期。

市場預估 Fed 今年不會降息，甚至年底轉押升息。(圖：芝商所 FedWatch 工具)

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美國勞工統計局 (BLS) 周二 (12 日) 公布，4 月 CPI 按月上升 0.6%，符合市場預期，低於 3 月的 0.9%；按年則上升 3.8%，高於市場預估的 3.7%，並高於 3 月的 3.3%。

美 4 月 CPI 超預期年升 3.8%，創 2023 年 5 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

排除食品與能源價格後，4 月核心 CPI 按月上升 0.4%，高於市場預估的 0.3%，年升幅則由 3 月的 2.6% 升至 2.8%，創 2025 年 9 月以來最高。

核心 CPI 年升幅則由 3 月的 2.6% 升至 2.8%，創 2025 年 9 月以來最高。(圖：ZeroHedge)

市場原先預期，能源價格推升將主要反映在整體通膨數據，但核心物價同步走強，顯示伊朗戰事帶來的成本壓力，正開始逐步滲透至服務與運輸等更廣泛領域。

汽油、機票與食品同步走高 戰事衝擊開始傳導實體經濟

最新數據顯示，能源與食品仍是 4 月通膨升溫的主要推手。BLS 指出，汽油價格 4 月上漲逾 5%，此前 3 月已大漲 21%；在燃料成本攀升帶動下，航空票價 4 月按月上漲 2.8%，航空公司因應航空燃油價格飆升，陸續調高票價、行李費並縮減運能。

食品價格也持續攀升，未來數月超市食品價格恐持續承壓。(圖：ZeroHedge)

食品價格也持續攀升，經濟學家指出，隨著肥料價格上漲與全球航運受阻，未來數月超市食品價格恐持續承壓。伊朗戰事爆發後，荷姆茲海峽航運一度接近停擺，導致全球原油與燃料供應受擾，3 月油價一度突破每桶 100 美元，雖然 4 月初停火後油價自高點回落，但仍維持高檔，並持續對企業運輸成本形成壓力。

市場人士認為，即使停火局勢持續、荷姆茲海峽恢復正常運作，能源與物流成本回落仍需時間，第二輪通膨效應可能在未來數月持續發酵。

房租統計調整推升核心通膨 市場押 Fed 更久按兵不動

除了能源因素，房租統計方式調整也成為推升核心通膨的重要因素。BLS 指出，去年 10 月聯邦政府停擺期間，部分租金樣本未能完成調查，統計單位後續採用補值方式處理。今年 4 月重新納入完整租金資料後，一次性反映過去 12 個月租金變化，使住房成本按月大增 0.6%，創逾兩年來最大升幅。

(圖：ZeroHedge)

租金與相關住房成本占核心服務通膨比重極高，也直接推升整體核心數據表現。相較之下，核心商品價格變動相對溫和，新車與二手車價格大致持平，顯示川普關稅政策帶來的商品價格傳導效應可能已接近尾聲。

(圖：ZeroHedge)