鉅亨網編譯段智恆 2026-05-12 20:00

美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 近期股價持續狂飆，不僅讓一路押空的投資人承受巨額帳面損失，卻也吸引更多放空資金逆勢進場。市場人士指出，英特爾如今已成為華爾街最具代表性的「動能交易」標的之一，雖然漲勢驚人，但在 AI 投資熱潮與基本面同步改善支撐下，試圖提前押注股價見頂，風險正變得愈來愈高。

英特爾股價6周飆逾2倍！空頭慘賠120億美元卻還在加碼(圖：REUTERS/TPG)

根據 S3 Partners 數據，自 3 月 30 日觸及低點以來，英特爾股價至今已飆升 214%，短短 6 周內市值暴增超過 4,400 億美元，放空部位帳面損失已超過 120 億美元。

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即便如此，市場看空情緒並未明顯退場。數據顯示，英特爾流通股中的放空比率目前接近 52 週高點，顯示不少交易員仍認為，這波漲勢最終將出現修正。

S3 Partners 董事總經理 Matthew Unterman 表示，英特爾目前幾乎成了動能交易的代表性股票，「某個時間點，這股動能終究會停下來。」

不過，逆勢放空的代價持續攀升。英特爾上週股價單週大漲 25%，創 2000 年 1 月以來最佳單周表現，本周一股價進一步改寫歷史新高。

空方逆勢加碼 半導體族群全面進入高檔區

儘管股價持續創高，部分放空機構仍持續加碼。專門放空股票的 AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF 共同經理人 Brad Lamensdorf 指出，在動能股中試圖猜測高點並不現實，風險幾乎難以控制。

不只是英特爾，整體半導體族群近期也成為空方關注焦點。S3 數據顯示，美光 (MU-US) 與超微 (AMD-US) 近期放空部位同步增加。自 4 月初以來，費城半導體指數累計大漲近 60%，其 14 日相對強弱指標 (RSI) 更升至 2011 年以來最高，顯示整體族群已處於明顯超買區。

不過，漲勢過熱並未讓所有投資人選擇站到空方。Grizzle Investment Management 投資組合經理 Thomas George 表示，他不會放空這類股票，「這不是空頭能夠輕易討到便宜的產業。」

AI 與政策利多支撐 華爾街上修獲利預估

市場人士指出，英特爾這波漲勢不完全只是資金追逐動能，更與基本面改善密切相關。

去年夏天，美國政府入股英特爾後，輝達 (NVDA-US) 又於 9 月投資 50 億美元。隨後英特爾宣布旗下新一代 Xeon 晶片已導入輝達系統，加上公司數周前公布遠優於市場預期的營收展望，進一步點燃市場信心。

在此背景下，華爾街分析師持續調升獲利預估。《彭博》彙整數據顯示，英特爾 2026 年經調整後每股盈餘 (EPS) 預估值，過去一個月已翻倍成長。

不過，高漲的股價也推升估值壓力。英特爾目前本益比已超過未來 12 個月預估獲利的 100 倍，不僅創歷史新高，也約為過去 10 年平均的 5 倍；相比之下，輝達目前預估本益比約 24 倍。

值得注意的是，華爾街對英特爾後市仍未完全轉為樂觀。《彭博》追蹤的 53 位分析師中，僅 17 位給予買進評等，平均目標價約 85 美元，較最新收盤價仍隱含約 34% 下跌空間。