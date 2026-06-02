鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-03 05:47

美股週二 (2 日) 延續創高走勢，在強勁就業數據、中東局勢緩和以及人工智慧 (AI) 題材支撐下，三大指數同步收紅並再度改寫歷史紀錄。

科技股漲跌互見，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 因大規模募資計畫重挫近 4%，拖累那斯達克指數漲幅受限。投資人擔心人工智慧會逐漸削弱部分軟體公司的技術護城河，軟體類股表現疲弱。

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市場情緒受到中東局勢改善激勵。美國總統川普表示，以色列與黎巴嫩真主黨已同意停止相互攻擊，並強調美國與伊朗的談判仍在快速推進，市場對區域衝突降溫的期待升溫。

不過，能源市場依舊緊張。布蘭特原油期貨上漲約 1%，來到每桶 96 美元附近；西德州原油 (WTI) 期貨也升破每桶 93 美元。

全球最大獨立石油交易商之一 Vitol 中東區主管 Tom Baker 警告，美國與歐洲決策者低估伊朗衝突對全球能源供應造成的衝擊，隨著全球庫存逐漸接近關鍵低點，油價未來仍存在進一步上漲風險。

經濟數據方面，美國勞工部公布的職位空缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，4 月職缺數增至 762 萬個，遠高於市場預估的 689 萬個，也創下近兩年高點。同期裁員人數由 188 萬人降至 169 萬人，顯示美國勞動市場仍具韌性。

強勁的勞動市場數據也讓市場重新評估利率前景。克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈馬克 (Beth Hammack) 表示，若近期通膨趨勢持續升溫，聯準會 (Fed) 未來甚至可能考慮進一步升息。她指出，目前維持利率不變仍屬合理，但若等待高通膨完全根植於經濟後才採取行動，未來可能需要付出更高代價。

加密貨幣市場則持續承壓。比特幣一度跌破 6.8 萬美元，創下 4 月以來最低水準。市場擔憂大型持幣機構 Strategy (MSTR-US) 自 2022 年以來首度出售部分比特幣持倉，加上現貨比特幣 ETF 已連續 11 個交易日出現資金淨流出，累計流出金額接近 35 億美元，使投資人風險偏好進一步降溫。

美股週二 (2 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 228.91 點，或 0.45%，報 51,307.79 點。

那斯達克指數上漲 7.09 點，或 0.03%，報 27,093.90 點。

S&P 500 指數上漲 9.82 點，或 0.13%，報 7,609.78 點。

費城半導體指數大漲 760.62 點，或 5.87%，報 13,726.27 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 70.53 點，或 0.38%，報 18,580.78 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭跌多漲少。Meta (META-US) 下跌 0.47%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.90%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.86%；微軟 (MSFT-US) 下跌 4.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.81%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 漲 2.54%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.86%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.49%。

企業新聞

AI 題材仍是市場焦點。Marvell (MRVL-US) 週二瘋漲超 32% 至每股 290.79 美元，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳的公開「報明牌」，預測「Marvell 有機會成為下一家市值突破兆美元的半導體企業。」

黃仁勳表示，隨著 AI 運算規模持續擴大，資料中心需要更強大的連接技術，而這正是 Marvell 的核心優勢。當大型運算任務被拆解並分散到整個資料中心執行時，高效能互連技術變得不可或缺，而這也是 Marvell 在 AI 基礎建設中扮演關鍵角色的原因。

Alphabet (GOOG-US) 宣布將籌資 800 億美元，用於推動 AI 基礎設施建設，引發投資人對股權稀釋的擔憂，股價挫跌近 4% 至每股 358.39 美元。

慧與科技 (HPE-US) 受惠 AI 資料中心需求強勁，公布創紀錄財報成績單後，週二股價暴漲逾 19% 至每股 56.15 美元，成為當日表現最亮眼的科技股之一。

微軟 (MSFT-US) 下滑 4.17% 至每股 441.31 美元，微軟宣布推出 AI 資安平台 MDASH(Microsoft Security Multi-modal Agentic Scanning Harness)，利用 AI 代理人主動掃描軟體漏洞，協助企業提前發現並修補安全弱點。

維珍銀河 (SPCE-US) 宣布計劃透過發行新股贖回最多 3,050 萬美元的債券後，股價暴跌超 38% 至每股 4.59 美元。

華爾街分析

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 指出，Alphabet 募資消息對市場而言並非好消息。他認為，如果連全球最賺錢、現金流最強勁的企業之一都必須透過發股籌資來支應 AI 投資，市場勢必開始質疑整體 AI 資本支出的可持續性。

Mercer Advisors 投資組合管理副總裁 David Krakauer 研判，目前市場仍相信美國與伊朗最終有機會達成某種協議，因此風險情緒維持穩定。