鉅亨網編譯許家華 2026-06-03 05:50

美國與伊朗停戰談判前景仍充滿不確定性，市場擔憂中東能源供應受阻風險持續存在，推動國際油價周二 (2 日) 上漲約 1%，雙雙收在一周以來最高水準。

倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 1.02 美元，漲幅 1.1%，收在每桶 96 美元；美國西德州中級原油 (WTI) 期貨上漲 1.60 美元，漲幅 1.7%，收在每桶 93.76 美元，兩大指標油價均創下 5 月 26 日以來最高收盤價。

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市場焦點集中在伊朗是否接受美國提出的停戰協議。根據伊朗媒體報導，德黑蘭當局正審查華府提出的方案，但雙方已數日未再交換訊息。不過，美國總統川普則表示，美伊之間的談判從未中斷，且正持續推進。

這場已持續超過 3 個月的衝突始於美國與以色列對伊朗發動軍事打擊，目前雖維持脆弱停火，但戰事仍未真正結束。更重要的是，全球能源運輸命脈荷姆茲海峽依然大致處於封閉狀態，海運流量遠低於戰前水準。

自戰爭爆發以來，伊朗實際上已大幅限制非伊朗籍船舶進出波斯灣，而美方也持續封鎖伊朗港口。由於荷姆茲海峽承擔全球約 20% 的石油及液化天然氣運輸量，供應中斷使國際油價一度較戰前飆升超過 50%。

能源顧問公司 Ritterbusch and Associates 指出，油價近期持續劇烈震盪，主要受到白宮、伊朗以及川普與以色列總理 Benjamin Netanyahu 釋出的相互矛盾訊息影響。該機構認為，雖然市場期待荷姆茲海峽重新開放，但目前看來距離全面恢復通航並未比數個月前更接近。

事實上，油價近幾周走勢幾乎完全受到談判消息主導。5 月下旬市場一度認為停戰協議即將達成，布蘭特原油曾跌破每桶 93 美元；但當伊朗媒體傳出停止與美國間接接觸，甚至可能進一步封鎖荷姆茲海峽後，油價又迅速反彈超過 4%。

川普本周表示，美伊有望在未來一周內達成新協議，延長 4 月建立的停火安排，並推動荷姆茲海峽重新開放。不過，美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 在國會聽證會上提醒，雖然伊朗已同意討論過去拒絕觸及的部分核計畫議題，但這並不代表最終一定能達成協議。

另一方面，伊朗半官方媒體法爾斯通訊社 (Fars) 引述消息人士指出，美伊訊息交換已於數日前停止，最後一次訊息涉及伊朗要求以色列停止對盟友真主黨 (Hezbollah) 的軍事行動。儘管川普公開要求以色列避免攻擊貝魯特，以防衝突升級，但以軍仍持續對黎巴嫩南部發動空襲。

除了地緣政治風險外，市場也開始關注全球庫存快速下降問題。國際能源總署 (IEA) 石油市場部門主管警告，若目前庫存消耗速度持續，全球原油庫存可能在夏季需求高峰來臨前降至危險水位。

美國石油協會 (API) 與美國能源資訊署 (EIA) 即將公布最新庫存數據。分析師平均預估，截至 5 月 29 日當周，美國商業原油庫存將減少 400 萬桶。若預測成真，將是自 2025 年 1 月以來首次連續第六周出現庫存下降。作為對照，去年同期庫存減少 430 萬桶，而過去 5 年同期平均降幅約為 270 萬桶。