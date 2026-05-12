Fed還敢降息？華爾街看完CPI更擔心：油價才是市場真正未爆彈
鉅亨網編譯段智恆
美國 4 月通膨略高於市場預期，雖然數據本身並未引發華爾街劇烈震盪，但對多數分析師而言，真正值得關注的並非單月消費者物價指數 (CPI) 本身，而是伊朗戰事推升油價後，能源成本是否開始向更廣泛的經濟領域擴散，以及這是否迫使聯準會 (Fed) 在更長時間內維持高利率。
美國勞工統計局 (BLS) 周二 (12 日) 公布，4 月消費者物價指數 (CPI) 按月上升 0.6%，符合市場預期；按年則升至 3.8%，略高於市場預估的 3.7%，創 2023 年 5 月以來新高。排除食品與能源價格的核心 CPI 按月上升 0.4%，年升 2.8%。
儘管數據略高於預期，但市場焦點很快轉向另一個更關鍵問題：這是否只是一次性的能源衝擊，還是更持久的第二波通膨循環已經開始形成。
華爾街最大擔憂：油價不降 通膨恐從能源蔓延到整體經濟
多位華爾街分析師認為，目前最值得警戒的不是單月 CPI 高於預期，而是荷姆茲海峽幾乎仍處於半封鎖狀態，使能源價格短期內難以明顯回落。
Edward Jones 資深經濟學家 James McCann 指出，美國家庭正再次承受能源價格快速上漲帶來的壓力，而荷姆茲海峽運輸仍未完全恢復，代表市場不能排除通膨尚未見頂的可能。
Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 則認為，只要油價無法從目前水準明顯回落，未來數月通膨可能進一步升高，這對債市顯然不是好消息。
他指出，市場最大的憂慮，在於能源通膨可能從汽油與柴油價格，進一步傳導至公用事業、物流、製造與民生消費等更廣泛領域，最終侵蝕家庭可支配所得，甚至增加經濟成長放緩風險。
50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 也指出，這是自伊朗戰事爆發後，首次明顯看到能源價格直接反映在美國消費者物價之中，「只要油價沒有回落，通膨就不會離開。」
Fed 恐更久觀望 華許上任後政策空間也可能受限
在通膨風險重新升溫背景下，多位分析師認為，Fed 短期內幾乎沒有降息空間，即將接掌 Fed 的華許 (Kevin Warsh) 也可能面臨比市場原先預期更受限的政策環境。
Cardillo 指出，在目前能源價格高檔環境下，新任 Fed 主席今年幾乎不可能啟動降息。
倫敦資產管理公司 Schroders 資深經濟學家 George Brown 則認為，美國通膨或許接近高點，但這不代表壓力即將解除。若油價持續劇烈波動，原本被視為短期能源衝擊的因素，可能逐漸轉變為更持久的通膨問題。
他指出，市場如今討論的焦點，已從「Fed 何時降息」，轉向「Fed 是否最終必須重新收緊政策」，而即便華許傾向將能源價格視為短期因素，Fed 內部顯然並非所有官員都如此樂觀。
市場目前也普遍認為，Fed 至少在 2026 年前幾乎沒有降息空間，而利率交換市場甚至開始重新評估升息風險。
也有樂觀看法：關稅效應退場、AI 投資與企業獲利仍支撐市場
不過，並非所有分析師都認為市場正面臨新一輪通膨危機。
Guggenheim Investments 美國經濟學家 Matt Bush 指出，目前通膨數據其實同時受到多股力量影響，包括關稅效應消退、能源價格上漲，以及 AI 投資帶來的新需求，彼此方向並不一致，因此整體通膨格局並未出現根本改變。
他表示，核心商品價格本月持平，顯示川普關稅對商品價格的傳導效應可能已接近尾聲，這對通膨而言是正面訊號。
Bush 同時指出，AI 資本支出開始對部分科技產品價格形成推力，例如電腦軟體與周邊設備價格單月大漲 5%，未來可能成為核心個人消費支出 (PCE) 物價的重要變數。
來自 Goldman Sachs Asset Management 旗下 Innovator ETFs 的首席投資策略師 Tim Urbanowicz 則認為，投資人未來數月焦點仍將放在企業獲利、經濟成長與 AI 資本支出循環，而非短期通膨波動。
他指出，只要 10 年期美債殖利率維持在 4.5% 以下，目前利率水準尚不足以對美股構成實質壓力。
Wells Fargo Investment Institute 全球股票策略師 Doug Beath 也提醒，市場或許仍低估高油價與原物料價格上升對全球經濟帶來的累積性衝擊，若中東局勢持續僵持，通膨議題未來可能重新成為華爾街主旋律。
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