鉅亨網編譯段智恆 2026-05-12 22:10

美國 4 月通膨略高於市場預期，雖然數據本身並未引發華爾街劇烈震盪，但對多數分析師而言，真正值得關注的並非單月消費者物價指數 (CPI) 本身，而是伊朗戰事推升油價後，能源成本是否開始向更廣泛的經濟領域擴散，以及這是否迫使聯準會 (Fed) 在更長時間內維持高利率。

Fed還敢降息？華爾街看完CPI更擔心：油價才是市場真正未爆彈(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (12 日) 公布，4 月消費者物價指數 (CPI) 按月上升 0.6%，符合市場預期；按年則升至 3.8%，略高於市場預估的 3.7%，創 2023 年 5 月以來新高。排除食品與能源價格的核心 CPI 按月上升 0.4%，年升 2.8%。

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儘管數據略高於預期，但市場焦點很快轉向另一個更關鍵問題：這是否只是一次性的能源衝擊，還是更持久的第二波通膨循環已經開始形成。

華爾街最大擔憂：油價不降 通膨恐從能源蔓延到整體經濟

多位華爾街分析師認為，目前最值得警戒的不是單月 CPI 高於預期，而是荷姆茲海峽幾乎仍處於半封鎖狀態，使能源價格短期內難以明顯回落。

Edward Jones 資深經濟學家 James McCann 指出，美國家庭正再次承受能源價格快速上漲帶來的壓力，而荷姆茲海峽運輸仍未完全恢復，代表市場不能排除通膨尚未見頂的可能。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 則認為，只要油價無法從目前水準明顯回落，未來數月通膨可能進一步升高，這對債市顯然不是好消息。

他指出，市場最大的憂慮，在於能源通膨可能從汽油與柴油價格，進一步傳導至公用事業、物流、製造與民生消費等更廣泛領域，最終侵蝕家庭可支配所得，甚至增加經濟成長放緩風險。

50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 也指出，這是自伊朗戰事爆發後，首次明顯看到能源價格直接反映在美國消費者物價之中，「只要油價沒有回落，通膨就不會離開。」

Fed 恐更久觀望 華許上任後政策空間也可能受限

在通膨風險重新升溫背景下，多位分析師認為，Fed 短期內幾乎沒有降息空間，即將接掌 Fed 的華許 (Kevin Warsh) 也可能面臨比市場原先預期更受限的政策環境。

Cardillo 指出，在目前能源價格高檔環境下，新任 Fed 主席今年幾乎不可能啟動降息。

倫敦資產管理公司 Schroders 資深經濟學家 George Brown 則認為，美國通膨或許接近高點，但這不代表壓力即將解除。若油價持續劇烈波動，原本被視為短期能源衝擊的因素，可能逐漸轉變為更持久的通膨問題。

他指出，市場如今討論的焦點，已從「Fed 何時降息」，轉向「Fed 是否最終必須重新收緊政策」，而即便華許傾向將能源價格視為短期因素，Fed 內部顯然並非所有官員都如此樂觀。

市場目前也普遍認為，Fed 至少在 2026 年前幾乎沒有降息空間，而利率交換市場甚至開始重新評估升息風險。

也有樂觀看法：關稅效應退場、AI 投資與企業獲利仍支撐市場

不過，並非所有分析師都認為市場正面臨新一輪通膨危機。

Guggenheim Investments 美國經濟學家 Matt Bush 指出，目前通膨數據其實同時受到多股力量影響，包括關稅效應消退、能源價格上漲，以及 AI 投資帶來的新需求，彼此方向並不一致，因此整體通膨格局並未出現根本改變。

他表示，核心商品價格本月持平，顯示川普關稅對商品價格的傳導效應可能已接近尾聲，這對通膨而言是正面訊號。

Bush 同時指出，AI 資本支出開始對部分科技產品價格形成推力，例如電腦軟體與周邊設備價格單月大漲 5%，未來可能成為核心個人消費支出 (PCE) 物價的重要變數。

來自 Goldman Sachs Asset Management 旗下 Innovator ETFs 的首席投資策略師 Tim Urbanowicz 則認為，投資人未來數月焦點仍將放在企業獲利、經濟成長與 AI 資本支出循環，而非短期通膨波動。

他指出，只要 10 年期美債殖利率維持在 4.5% 以下，目前利率水準尚不足以對美股構成實質壓力。