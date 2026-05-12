鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 22:40

美國 4 月 CPI 報告出爐後，單月數據雖尚不足以扭轉聯準會 (Fed) 內部鷹派或偏寬鬆官員的立場，但若後續持續出現類似報告，恐將使近期傾向「無需考慮升息、甚至主張降息」的偏寬鬆官員論點變得複雜。

周二公布的最新通膨數據顯示，美國上月商品領域價格壓力溫和，乍看印證關稅未產生新價格壓力，這本是聯準會中間派評估未來一年通膨改善的關鍵前提；但剔除能源與住房的服務價格走強，尤其在伊朗戰爭帶來新供應衝擊之際，讓「可採取放鬆姿態」的論點受挑戰，其中機票價格大漲部分反映服務端通膨，也讓市場難以判斷是內部價格壓力擴大，還是能源成本上升的傳導效應。

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偏寬鬆官員的邏輯前提是，通膨壓力侷限在商品領域 (可被視為消退中的關稅殘留影響)，但服務業通膨往往反映內部需求，更難被忽視，若更多類似報告出爐，偏寬鬆官員論述將更顯左支右絀。

最終關鍵在於燃料與大宗商品能否恢復經荷姆茲海峽運輸：若能恢復，通膨考量將簡化，不必擔心能源價格與產品短缺的第二輪效應；若不能，高通膨率將持續拖低實質利率，等同未行動卻變相放鬆政策，令「升息」話題更難僅停留在辯論邊緣。