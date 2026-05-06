鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-06 21:44

美股主要指數周三 (6 日) 開盤走高，延續近期強勢表現，市場押注美國與伊朗接近達成停火協議，帶動國際油價明顯回落，緩解能源供應與通膨升溫疑慮；與此同時，人工智慧 (AI) 投資熱潮持續發酵，超微公布優於預期的財測後股價勁揚，帶動半導體與大型科技股續強。

在風險情緒回溫下，道瓊工業指數早盤一度大漲逾 500 點，標普 500 與那斯達克指數同步走高，美債價格上揚、殖利率回落，比特幣則連續第 7 個交易日上漲，資金重返風險資產。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 500 點或近 1.0%，那斯達克綜合指數漲近 210 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲近 3.3%。台積電 ADR 漲近 4.7%。

美股主要指數期貨周三盤前全面走高，市場押注美國與伊朗接近達成停火協議，帶動油價與美債殖利率同步回落，科技股則在財報利多與人工智慧 (AI) 投資熱潮推動下強勢領軍，標普 500 與那斯達克 100 期貨雙雙朝歷史新高邁進。

市場同時關注荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 能否逐步恢復通航，若中東緊張局勢持續降溫，全球供應鏈與通膨壓力可望同步緩解，進一步支撐風險資產表現。

停火希望升溫 油價重挫、美債殖利率回落

根據知情人士透露，伊朗目前正評估美方提出的新和平方案，尋求結束這場已持續近 10 周的軍事衝突。若德黑蘭接受相關條件，將意味荷姆茲海峽有望逐步恢復正常通行，美國對伊朗港口的封鎖措施也可能鬆綁。

受此消息激勵，市場風險情緒明顯回升。那斯達克 100 期貨盤前大漲 1.3%，標普 500 期貨也上揚 0.8%，延續近期創高氣勢。原油市場則出現明顯修正，布蘭特原油一度重挫 6.8%，跌至每桶約 102 美元，反映投資人押注中東原油供應有望恢復正常。

不過，油價跌幅一度收斂，主因美國總統川普警告伊朗若拒絕協議，將面臨「轟炸」後果，並向《紐約郵報》表示，目前「談簽署和平協議還太早」，顯示局勢仍存在高度不確定性。

避險需求降溫也帶動債市反彈，美國 10 年期公債殖利率下滑 7 個基點至 4.36%，市場同步降低對 2026 年 Fed 升息的押注。美元指數跌至 2 月以來低點，日圓則升至逾兩個月高點。黃金價格盤中一度突破每盎司 4,700 美元，比特幣則連續第 7 個交易日走高。

紐約梅隆銀行 (BNY) 資深總體策略師 Geoff Yu 表示，市場持續反映地緣政治降溫與供應限制緩解的預期，雖然過程仍可能充滿波折，但整體方向已逐漸明朗。

AI 熱潮再點火 科技股領軍衝高

科技股再度成為盤前市場焦點，多家企業財報與資本支出消息，進一步強化市場對 AI 需求持續升溫的信心。

美國太空探索公司 SpaceX 傳出提議投入 550 億美元，在德州興建半導體製造設施；此前一天，Alphabet 才剛完成 170 億美元募資，用於擴大 AI 相關投資。市場認為，科技巨頭持續加碼資本支出，將支撐 AI 供應鏈進入新一輪成長周期。

歐洲市場同樣受到風險情緒改善激勵，泛歐 STOXX 600 指數上漲 2.2%，由汽車與休閒類股領軍。丹麥製藥巨擘諾和諾德 (NVO-US) 則因新型 Wegovy 減重藥銷售強勁，股價一度飆升逾 9%。

市場策略師指出，若中東最終達成永久停火，且荷姆茲海峽恢復正常貿易流動，全球股市本波漲勢有望進一步擴大，科技股仍將是最主要受惠族群。

截至台北時間周三（6 日）21 時許：

焦點個股：

迪士尼 (DIS-US) 早盤股價上漲 7.28%，至每股 107.79 美元

迪士尼盤前股價勁揚逾 4%，主因 2026 會計年度第二季營收優於市場預期，受惠串流業務與主題樂園表現強勁，帶動整體業績優於華爾街預估。

康寧 (GLW-US) 早盤股價上漲 18.12%，至每股 191.47 美元

康寧 (Corning) 盤前股價飆升 19%，該公司宣布與輝達(NVDA-US) 合作，將在美國北卡羅來納州與德州興建 3 座新廠，協助開發光學技術，並將光學製造產能大幅提升 900%。

優步 (UBER-US) 早盤股價上漲 6.93%，至每股 78.00 美元

優步盤前股價上漲 8.5%，儘管第一季營收 132 億美元略低於市場預期，但受惠本季財測優於預期，加上每股獲利小幅優於分析師估值，激勵買盤進駐。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 ADP 新增就業人數報 10.9 萬，預期 11.8 萬，前值 6.1 萬